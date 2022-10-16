影／憾！高雄男騎機車找失智妻 跌落田溝身亡畫面曝光

高市曾姓男子因失智的陳姓妻子，2日走出家門後失蹤，為找愛妻，寢食難安，8日騎機車找尋妻子蹤跡時，不慎在燕巢區自撞路邊護樁，跌落田溝死亡；警方曾出動4次空拍機在典寶溪搜尋未果，昨午在身亡的曾男出殯前夕，又出動空拍機，結果升空不到30秒，就找到婦人遺體，讓親友悲慟不已。

家住高市楠梓區土庫街的67歲陳姓婦人，因患有失智症，2日晚上10時許，趁家人不注意之際，走出後失蹤。陳婦的曾姓丈夫（65歲）和一雙兒女，焦急找人，因遍尋不著，只好先向轄區楠梓警分局報案。

擔任娃娃車司機的曾男和妻子感情鶼鰈情深，妻子失蹤後，寢食難安，在找妻子的過程中，疑因精神不濟，8日下午1時找尋失蹤的妻子時，騎機車摔落田溝死亡。

警方今公布曾男發生車禍死亡當下的監視器畫面，只見當時曾男騎車行經燕巢區尖山巷行駛，過了一個小彎道後，曾男的機車隨即衝破路邊反光桿，直接掉落田溝裡死亡。

曾男發生車禍不治，兒女一邊處理父親喪事，一邊找尋失蹤的母親，蠟燭兩頭燒，令親友看了相當不忍。

親友輾轉透過臉書、PTT網路社群，張貼尋人啟事；轄區清豐里里長劉曜陞協助家屬，和警方分頭調閱社區及商店、住宅周圍監視器。劉調到10月3日凌晨，陳婦走在寶溪北街，於是擷取畫面給警方和家屬，並依據他對里內和路段了解，研判陳婦可能往芎林路和典寶溪一帶走。

警方和台灣菁英搜救隊、消防人員在典寶溪一帶搜尋，警方曾出動4次空拍機在典寶溪上空搜尋未果，昨午近1時許，在身亡的曾男今天出殯前夕，又出動空拍機，結果升空不到30秒，就在制高點處，發現溪床上有個紅點，飛近一看，橘紅色衣服符合失蹤陳婦衣著特徵。