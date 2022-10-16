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影／憾！高雄男騎機車找失智妻 跌落田溝身亡畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市曾姓男子因失智的陳姓妻子，2日走出家門後失蹤，為找愛妻，寢食難安，8日騎機車找尋妻子蹤跡時，不慎在燕巢區自撞路邊護樁，跌落田溝死亡；警方曾出動4次空拍機在典寶溪搜尋未果，昨午在身亡的曾男出殯前夕，又出動空拍機，結果升空不到30秒，就找到婦人遺體，讓親友悲慟不已。

家住高市楠梓區土庫街的67歲陳姓婦人，因患有失智症，2日晚上10時許，趁家人不注意之際，走出後失蹤。陳婦的曾姓丈夫（65歲）和一雙兒女，焦急找人，因遍尋不著，只好先向轄區楠梓警分局報案。

擔任娃娃車司機的曾男和妻子感情鶼鰈情深，妻子失蹤後，寢食難安，在找妻子的過程中，疑因精神不濟，8日下午1時找尋失蹤的妻子時，騎機車摔落田溝死亡。

警方今公布曾男發生車禍死亡當下的監視器畫面，只見當時曾男騎車行經燕巢區尖山巷行駛，過了一個小彎道後，曾男的機車隨即衝破路邊反光桿，直接掉落田溝裡死亡。

曾男發生車禍不治，兒女一邊處理父親喪事，一邊找尋失蹤的母親，蠟燭兩頭燒，令親友看了相當不忍。

親友輾轉透過臉書、PTT網路社群，張貼尋人啟事；轄區清豐里里長劉曜陞協助家屬，和警方分頭調閱社區及商店、住宅周圍監視器。劉調到10月3日凌晨，陳婦走在寶溪北街，於是擷取畫面給警方和家屬，並依據他對里內和路段了解，研判陳婦可能往芎林路和典寶溪一帶走。

警方和台灣菁英搜救隊、消防人員在典寶溪一帶搜尋，警方曾出動4次空拍機在典寶溪上空搜尋未果，昨午近1時許，在身亡的曾男今天出殯前夕，又出動空拍機，結果升空不到30秒，就在制高點處，發現溪床上有個紅點，飛近一看，橘紅色衣服符合失蹤陳婦衣著特徵。

搜救人員下溪查看，發現婦人遺體腫脹，研判極可能是失蹤的陳婦，找來陳的兒女認屍，將採集ＤＮＡ比對。

楠梓警分局警方使用空拍機，在典寶溪上空發現失蹤婦人所穿紅色衣服的紅點，但婦人已不幸死亡。記者石秀華／翻攝
楠梓警分局警方使用空拍機，在典寶溪上空發現失蹤婦人所穿紅色衣服的紅點，但婦人已不幸死亡。記者石秀華／翻攝
高市曾男騎機車找尋失蹤的失智妻子，因精神不濟，在燕巢區尖山巷掉落田溝裡死亡。記者石秀華／翻攝
高市曾男騎機車找尋失蹤的失智妻子，因精神不濟，在燕巢區尖山巷掉落田溝裡死亡。記者石秀華／翻攝
家住高市楠梓區土庫街的67歲陳姓婦人，外出失蹤，丈夫為找她，不幸車禍身亡，親友張貼尋人啟事。圖／讀者提供
家住高市楠梓區土庫街的67歲陳姓婦人，外出失蹤，丈夫為找她，不幸車禍身亡，親友張貼尋人啟事。圖／讀者提供
高市曾姓男子騎機車找尋失蹤的妻子，疑因精神不濟，騎機車摔落田溝死亡。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子騎機車找尋失蹤的妻子，疑因精神不濟，騎機車摔落田溝死亡。記者石秀華／翻攝
高市曾男騎機車找尋失蹤的失智妻子，行經燕巢區尖山巷行駛，過了一個小彎道後，衝破路邊反光桿，直接掉落田溝裡死亡。記者石秀華／翻攝
高市曾男騎機車找尋失蹤的失智妻子，行經燕巢區尖山巷行駛，過了一個小彎道後，衝破路邊反光桿，直接掉落田溝裡死亡。記者石秀華／翻攝
高市楠梓區67歲陳姓婦人，外出失蹤，親友張貼她外出穿著特徵的尋人啟事。圖／讀者提供
高市楠梓區67歲陳姓婦人，外出失蹤，親友張貼她外出穿著特徵的尋人啟事。圖／讀者提供

空拍機 失蹤 失智症

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