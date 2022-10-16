屏縣佳冬消防分隊新建今動土 結合古厝紅磚瓦特色

屏東縣消防局今在佳冬鄉舉辦佳冬消防分隊廳舍新建工程動土典禮，消防局指出，舊消防分隊32年前建造的老舊建築物、空間狹窄、辦公暨停車空間不敷使用，新建的佳冬分隊在清潔隊旁，新廳舍結合佳冬古厝紅磚瓦特色，工程在400天後完工。

消防局指出，新建的佳冬分隊是地上2層樓的辦公廳舍，基地面積約2513平方公尺，總樓地板面積940.37平方公尺，基地空間可供消防同仁20人，其建築經費約4900萬元，工程期限400天。

立委周春米出席動土典禮，周春米說，現在這塊地是由鄉有地和國有地，感謝鄉公所和國產署協調，讓她為佳冬消防盡一份心力。未來，新的辦公廳舍會結合佳冬古厝紅磚瓦的在地特色，並且守護鄉親安全和完善消防同仁工作環境是首要任務，期待工程如期如質在400天後完工。

周春米說，佳冬鄉有台1線、台17線經過，每年在屏東漁業產值貢獻許多，舊有的消防分隊是和鄉公所借用土地，1990年興建，經過32年的使用，無法滿足消防業務需求，無法停下足夠的消防車輛，也無法提供舒適的環境。