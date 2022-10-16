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影／國2大湳路段「希望號」雨中超車 釀2傷連環車禍
國道2號東向17.2公里處昨天發生連環車禍，一輛出租休旅車變換車道要超車，閃避時不慎失控，撞上前方另輛計程車、計程車撞上後方轎車車頭後逆向停在路中，造成2駕駛受傷送醫，確切肇事責任正在調查釐清。
有網友在臉書「八卦村行車記錄器」上傳「雨中失控國2東向17.2公里大湳前」影片，片中一輛黑色豐田Wish（車友俗稱希望號）要加速超車，這時前車正好也要切換車道但未提前打燈，導致Wish減速不及、不慎失控，繞過前車後撞上前方計程車，再導致計程車撞上其他車輛。
影片引發網友紛紛留言，「下雨天的希望號還敢這樣開，真是好樣的」、「打方向燈就想切車道」、「兩台都有問題！一台高速右側超車，一台變換車道未打方向燈」。
國道警方調查，曹姓女子（30多歲）昨天早上6時23分駕駛租賃休旅車，行經國道2號東向17.3公里處時，在中線車道變換車道、閃避其他車輛時失控，導致左前車頭撞擊中線道計程車右後車尾，而計程車則失控碰撞另輛轎車右車頭、逆向停於內側車道。
警方表示，事後曹姓女子及計程車乘客均輕傷，送桃園敏盛醫院診治，初步調查無人酒駕，後續依規定調查處理。
國道警方呼籲，變換車道不當是高速公路事故常見的肇事因素，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角及安全間距，再開始變換，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。
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