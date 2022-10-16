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尼莎颱風雨勢致陽明山土石流 竹子湖里長車輛受困

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

輕度颱風尼莎外圍環流伴和東北季風影響，陽明山竹子湖路、中興路土石流，北市府新工處今早清運恢復單線通車，竹子湖里長曹昌正和竹子湖派出所到場查看，不料上午8點35分許再度發生土石流，里長見狀急忙呼叫警車駛離，他的長廂型車陷入泥沙，幸好人不在車上，無人受傷，目前將由吊車後續處理。

受尼莎颱風影響，陽明山擎天崗累積雨量已達近700毫米，陽明山國家公園官方臉書10月16日凌晨1時30分發文指出，陽金公路、中興路口暫時無法通行，土石流情況嚴重，土塊、石塊和泥水布滿道路。

北市府新工處今上午6點30分搶通開放單線通行，山區雨勢不斷，竹子湖派出所和竹子湖里長曹昌正，上午8時到場查看，不料上午8點35分爆發第2波土石流，里長見狀立刻呼喊警方開走警車，但自己的車輛卻卡在土石泥沙中。

幸好里長車上無人，現場無人員受傷，將通知吊車到場後續處置。警方也呼籲山區雨勢大，可能發生坍方、土石流，民眾暫時不要上山。

尼莎颱風外圍環流和東北季風影響，陽明山竹子湖路、中興路土石流，里長查看現場再度發生土石流，緊急呼叫警車駛離，自己的車輛卡在泥沙中。記者蕭雅娟／翻攝
尼莎颱風外圍環流和東北季風影響，陽明山竹子湖路、中興路土石流，里長查看現場再度發生土石流，緊急呼叫警車駛離，自己的車輛卡在泥沙中。記者蕭雅娟／翻攝
尼莎颱風外圍環流和東北季風影響，陽明山竹子湖路、中興路土石流，里長查看現場再度發生土石流，緊急呼叫警車駛離，自己的車輛卡在泥沙中。記者蕭雅娟／翻攝
尼莎颱風外圍環流和東北季風影響，陽明山竹子湖路、中興路土石流，里長查看現場再度發生土石流，緊急呼叫警車駛離，自己的車輛卡在泥沙中。記者蕭雅娟／翻攝

竹子湖 土石流 陽明山

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