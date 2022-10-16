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新北男「誇張逆向」開上永福橋 2騎士遭撞...全身骨折

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區永福橋昨天晚上發生危險車禍，許姓男子恍神、沒注意路況，逆向開車上橋，迎面撞上2名正要下橋的機車騎士，致對方2人均全身多處骨折；監視器畫面曝光，只見許男似乎沒注意自己跨越雙黃線，從對向車道開上橋，十分誇張。

警方昨天晚上8點51分獲報，永福橋往北市方向發生車禍，趕抵發現是1汽車、2機車車禍，汽車車頭明顯凹陷，而2輛機車則面目全非，2名傷者躺在地上十分痛苦，送醫後確認均沒有生命危險，但全身多處骨折、擦挫傷。

警方釐清無人酒駕，傷者周男（37歲）和習男（25歲）表示，騎機車正常下橋，沒想到前方突然出現一輛汽車，根本反應不及撞上，而汽車駕駛許男（37歲）坦承自己恍神，沒注意自己開錯車道；詳細賠償責任待後續討論。

新北市永和區永福橋昨天晚上發生車禍，2輛機車遭逆向開車上橋的汽車迎面撞上，2名騎士全身多處骨折送醫救治。記者翁至成／翻攝
新北市永和區永福橋昨天晚上發生車禍，2輛機車遭逆向開車上橋的汽車迎面撞上，2名騎士全身多處骨折送醫救治。記者翁至成／翻攝
監視器畫面可見，汽車跨越雙黃線開車上橋。記者翁至成／翻攝
監視器畫面可見，汽車跨越雙黃線開車上橋。記者翁至成／翻攝
新北市永和區永福橋昨天晚上發生車禍，2輛機車遭逆向開車上橋的汽車迎面撞上，2名騎士全身多處骨折送醫救治。記者翁至成／翻攝
新北市永和區永福橋昨天晚上發生車禍，2輛機車遭逆向開車上橋的汽車迎面撞上，2名騎士全身多處骨折送醫救治。記者翁至成／翻攝
新北市永和區永福橋昨天晚上發生車禍，2輛機車遭逆向開車上橋的汽車迎面撞上，2名騎士全身多處骨折送醫救治。記者翁至成／翻攝
新北市永和區永福橋昨天晚上發生車禍，2輛機車遭逆向開車上橋的汽車迎面撞上，2名騎士全身多處骨折送醫救治。記者翁至成／翻攝
新北市永和區永福橋昨天晚上發生車禍，2輛機車遭逆向開車上橋的汽車迎面撞上，2名騎士全身多處骨折送醫救治。記者翁至成／翻攝
新北市永和區永福橋昨天晚上發生車禍，2輛機車遭逆向開車上橋的汽車迎面撞上，2名騎士全身多處骨折送醫救治。記者翁至成／翻攝

車禍 骨折

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