聽新聞
test
0:00 / 0:00
恐怖超大豪雨沖走挖土機滅頂 北橫台7線路坍 人員及時逃出
北橫公路台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段因為土石流坍方，今天上午進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際，及時冒雨逃出。
因為受到尼莎颱風及共伴效應影響，造成通往宜蘭市通往大同鄉及北橫的台7線沿路，多處落石倒木泥流，柔腸寸斷，尤其86.5公里宜蘭大同鄉英士路段的上邊坡大量土石坍滑，造成雙向阻斷，公路總局第四區養護工程處獨立山工務段上午緊急派人員機具進行搶修。
公路單位原本希望在中午前搶通，但是山區雨勢不斷，增加搶通困難度，過程中一輛挖土機在土石泥流中作業，疑似因為卡到落石重心，被洪水泥流沖到下游，所幸人員及時逃出，搶修一度中斷，延至傍晚5時搶通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言