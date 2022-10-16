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恐怖超大豪雨沖走挖土機滅頂 北橫台7線路坍 人員及時逃出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

北橫公路台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段因為土石流坍方，今天上午進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際，及時冒雨逃出。

因為受到尼莎颱風及共伴效應影響，造成通往宜蘭市通往大同鄉及北橫的台7線沿路，多處落石倒木泥流，柔腸寸斷，尤其86.5公里宜蘭大同鄉英士路段的上邊坡大量土石坍滑，造成雙向阻斷，公路總局第四區養護工程處獨立山工務段上午緊急派人員機具進行搶修。

公路單位原本希望在中午前搶通，但是山區雨勢不斷，增加搶通困難度，過程中一輛挖土機在土石泥流中作業，疑似因為卡到落石重心，被洪水泥流沖到下游，所幸人員及時逃出，搶修一度中斷，延至傍晚5時搶通。

北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面
北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面
北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面
北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面
北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面
北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面
北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面
北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面
北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面
北橫台7線86.5公里宜蘭大同鄉英士路段土石流坍方，進行道路搶通作業時，發生有輛挖土機不慎被洪水帶著泥流沖走，還好作業人員在千鈞一髮之際冒雨逃出。圖／民眾提供、翻攝畫面

宜蘭 北橫 洪水

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