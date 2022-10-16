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桃園喵星人「空降」困路口車陣嚇壞 警民解救 結局好感人

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區昨天上午發生一場交通事故，警方到場處理後，事發路口竟憑空冒出一隻小貓，驚慌四竄影響交通；員警一把救起並帶回派出所照顧，經研判是從路過車輛引擎室掉出，隨後熱心民眾表示願意認養，讓牠找到了新家。

桃園警分局武陵所員警邱梓杰昨天上午9時巡邏經過萬壽路與三民路口時，發現一起交通事故，一輛直行機車疑因閃避同車道右轉貨車自摔，立即協助交通疏導及通報消防人員到場協助救護。

正當大家忙著關心機車騎士狀況時，熱心協助的民眾林小姐突然大喊，說路口「有小貓」亂跑，為避免引發意外事故，員警與民眾合作立即將小貓「逮捕」，並由支援警力黃敬宸及鄭志宇到場協助，將小貓帶返所內，準備紙箱、布墊、飲水及食物安置。

員警不解車水馬龍的路口，「怎麼會有小貓憑空出現？」後來調閱監視器後，發現牠是在一輛白色轎車經過後，突然現身，研判應是躲在汽車引擎空間取暖，行經事故現場恰巧掉下來，所幸僅造成虛驚一場。

警方帶小貓掃描，發現牠3個月大、未植入晶片，並無飼主；事後林小姐到所內，表示願意認養小貓，眾員警都很高興小貓有了溫暖的家。

桃園3個月大小貓憑空出現在尖峰時段路口，差點被車撞，所幸被武陵所員警及時救起，並無大礙。記者楊湛華／翻攝
桃園3個月大小貓憑空出現在尖峰時段路口，差點被車撞，所幸被武陵所員警及時救起，並無大礙。記者楊湛華／翻攝
員警為小貓提供鋪墊與紙箱暫住。記者楊湛華／翻攝
員警為小貓提供鋪墊與紙箱暫住。記者楊湛華／翻攝
桃園3個月大小貓（紅圈）憑空出現在尖峰時段路口，差點被車撞，所幸被武陵所員警及時救起，並無大礙。記者楊湛華／翻攝
桃園3個月大小貓（紅圈）憑空出現在尖峰時段路口，差點被車撞，所幸被武陵所員警及時救起，並無大礙。記者楊湛華／翻攝

小貓 桃園

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