影／賊星該敗 苗栗男涉偷娃娃機 店主在旁人贓俱獲

一名陳姓男子（45歲）前天在苗栗市區一家娃娃機店，見四下無人涉嫌行竊零錢，未料店主就在旁邊的倉庫，聽到聲響堵人，警方接獲報案，當場人贓俱獲，全案依加重竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，陳男前天上午11點多在苗栗市區一家娃娃機店，趁店內無人，拿出預藏破壞剪剪壞娃娃機零錢箱鎖頭，竊取10元硬幣共2840元，店主正在倉庫整理貨物，聽見異常聲響，立即前往察看，便目擊陳男行竊過程隨即制止，堵住陳男去路。