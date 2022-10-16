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影／賊星該敗 苗栗男涉偷娃娃機 店主在旁人贓俱獲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名陳姓男子（45歲）前天在苗栗市區一家娃娃機店，見四下無人涉嫌行竊零錢，未料店主就在旁邊的倉庫，聽到聲響堵人，警方接獲報案，當場人贓俱獲，全案依加重竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，陳男前天上午11點多在苗栗市區一家娃娃機店，趁店內無人，拿出預藏破壞剪剪壞娃娃機零錢箱鎖頭，竊取10元硬幣共2840元，店主正在倉庫整理貨物，聽見異常聲響，立即前往察看，便目擊陳男行竊過程隨即制止，堵住陳男去路。

陳男準備逃跑時，竊得的零錢撒落一地，附近民眾撥打110報案，苗栗警察分局派遣多個警網到場後逮捕，起獲贓款及1支破壞剪1把，陳男指稱缺錢花用，起意行竊娃娃機，全案依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

一名陳姓男子（45歲）前天在苗栗市區一家娃娃機店涉嫌行竊零錢，警方據報當場人贓俱獲。記者范榮達／翻攝
一名陳姓男子（45歲）前天在苗栗市區一家娃娃機店涉嫌行竊零錢，警方據報當場人贓俱獲。記者范榮達／翻攝
一名陳姓男子（45歲）前天在苗栗市區一家娃娃機店涉嫌行竊零錢，警方據報當場人贓俱獲。記者范榮達／翻攝
一名陳姓男子（45歲）前天在苗栗市區一家娃娃機店涉嫌行竊零錢，警方據報當場人贓俱獲。記者范榮達／翻攝

娃娃機 竊盜 警察

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