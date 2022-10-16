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九旬老翁迷途蹲坐路旁 暖警護送他返家團聚
高齡91歲的程姓老先生昨天傍晚5點多，經巡邏員警發現蹲坐在台南市中西區忠義路旁，員警發現他身體虛弱，住處僅在附近距離約500公尺處，為避免發生意外，隨即將老翁安全護送回家。
台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑、警員吳宗懋昨天下午5點多執行巡邏勤務，巡經忠義路進學國小側門處發現程姓老翁身體極度疲累的蹲坐在路旁，員警主動上前關心。
經了解程獨自一人由中西區住家徒步外出而迷途，行走到忠義路段時因體力不支而蹲坐在路旁，恰巧巡邏員警發現，並且察覺到老翁身體明顯虛弱及精神上也有異狀，當下立刻下車協助處理。
程表示，他住在這附近，但是已經走了很久，怎麼走就是找不到回家的路，繞來繞去好像「鬼打牆」一樣，所幸細心的員警在得知老翁名字後，立即查出他住處僅在附近距離約500公尺處，為避免發生意外，隨即將老翁護送返家，其家屬見老翁安全返回，心中焦躁不安也才慢慢消失。
老翁女兒向警方表示，父親年事已高，近年來記憶力退化嚴重，下午2點多由住家徒步外出説要去附近的茶行買茶葉後，遲遲未返家，家人都很擔心父親的安危，多虧警察發現並協助幫忙，才能讓一家人團聚，對於警方熱心積極協助十分感激。
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