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影／6男酒醉口角互毆 大雅警力到場持辣椒水強勢壓制法辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

兩方人馬6名男子昨晚在台中市大雅區小吃店喝酒，其中一人不勝酒力嘔吐，嘔吐物噴濺在對方轎車，引起雙方口角進而互毆，大雅快打警力迅速到場，一名酒醉男子一度不滿走向員警，員警拿辣椒水嚇止，強勢壓制，今天依涉聚眾鬥毆罪嫌送台中地檢署偵辦。

台中市大雅警分局表示，昨晚6點10分獲報，大雅區月祥路小吃店前有糾紛案件，分局立即啟動快打警力控制現場狀況，警方隨即展開清查，即於該處查獲涉案人員共計6人。

27歲邱男等2人在小吃店聚餐，19歲潘男等4人也在小吃店飲酒，其方潘男因不勝酒力，嘔吐物潑濺至邱男轎車，雙方引發口角後互有肢體衝突，大雅分局2小時內即帶回涉案人等，全案依涉聚眾鬥毆罪嫌送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大雅區6名男子酒後口角互毆，警力迅速到場壓制。圖／警方提供
台中市大雅區6名男子酒後口角互毆，警力迅速到場壓制。圖／警方提供

小吃 鬥毆 台中市

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