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影／6男酒醉口角互毆 大雅警力到場持辣椒水強勢壓制法辦
兩方人馬6名男子昨晚在台中市大雅區小吃店喝酒，其中一人不勝酒力嘔吐，嘔吐物噴濺在對方轎車，引起雙方口角進而互毆，大雅快打警力迅速到場，一名酒醉男子一度不滿走向員警，員警拿辣椒水嚇止，強勢壓制，今天依涉聚眾鬥毆罪嫌送台中地檢署偵辦。
台中市大雅警分局表示，昨晚6點10分獲報，大雅區月祥路小吃店前有糾紛案件，分局立即啟動快打警力控制現場狀況，警方隨即展開清查，即於該處查獲涉案人員共計6人。
27歲邱男等2人在小吃店聚餐，19歲潘男等4人也在小吃店飲酒，其方潘男因不勝酒力，嘔吐物潑濺至邱男轎車，雙方引發口角後互有肢體衝突，大雅分局2小時內即帶回涉案人等，全案依涉聚眾鬥毆罪嫌送台中地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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