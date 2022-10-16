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獨／高雄失智婦走失 丈夫找人車禍身亡出殯前尋獲遺體

聯合報／ 記者林保光石秀華陳弘逸／高雄即時報導

高市失智的陳姓婦人，2日外出失蹤，曾姓丈夫騎機車找人時，卻發生車禍身亡；兒女邊辦父親喪事、邊尋母，兩頭燒；昨天下午，警方出動空拍機，和民間搜救隊在典寶溪搜尋，在溪床發現陳婦遺體，由於車禍死亡的丈夫明將出殯，親友覺得似乎冥冥中有安排，不勝唏噓！

家住高市楠梓區土庫街的67歲陳姓婦人，因患有失智症，2日晚上10時許，在家人不注意之際，走出後失蹤。陳婦的曾姓丈夫（66歲）和一雙兒女，焦急找人，因遍尋不著，只好先向轄區楠梓警分局報案。

擔任娃娃車司機的曾男和妻子感情鶼鰈情深，妻子失蹤後，寢食難安，在找妻子的過程中，疑因精神不濟，發生車禍，傷重不治。曾男兒女一邊處理父親喪事，一邊找尋失蹤的母親，蠟燭兩頭燒，親友看了相當不忍。

親友輾轉透過臉書、PTT網路社群，張貼尋人啟事；轄區清豐里里長劉曜陞協助家屬，和警方分頭調閱社區及商店、住宅周圍監視器。劉調到10月3日凌晨，陳婦走在寶溪北街，於是擷取畫面給警方和家屬，並依據他對里內和路段了解，研判陳婦可能往芎林路和典寶溪一帶走。

陳婦失蹤2周以來，有民間搜救隊看到訊息，主動到高雄協助尋人，但仍一直無法找到陳婦身影；由於今天剛好是曾男出殯的日子，昨天下午，警方出動空拍機，在典寶溪一帶搜尋，從制高點看到溪床有一團紅紅的衣物，飛近一看，疑似是失蹤的陳婦。

台灣菁英搜救隊人員和消防人員走下溪床，發現陳婦已死亡，屍體腫脹，先將她抬上岸，並通知陳的兒女指認，警方先採集兒女DNA，今天進行比對確認。

台中菁英搜救隊看到訊息，主動南下高雄協助尋人，里長劉曜陞協助提供影帶訊息。圖／清豐里里長劉曜陞提供
台中菁英搜救隊看到訊息，主動南下高雄協助尋人，里長劉曜陞協助提供影帶訊息。圖／清豐里里長劉曜陞提供
高雄陳姓失智婦走失，曾姓丈夫找妻子，卻車禍身亡，丈夫出殯前，警方和民間搜救隊，昨天下午在典寶溪河床尋獲婦人遺體。圖／讀者提供
高雄陳姓失智婦走失，曾姓丈夫找妻子，卻車禍身亡，丈夫出殯前，警方和民間搜救隊，昨天下午在典寶溪河床尋獲婦人遺體。圖／讀者提供
家住高市楠梓區土庫街的67歲陳姓婦人，外出失蹤，丈夫為找她，不幸車禍身亡，親友張貼尋人啟事。圖／讀者提供
家住高市楠梓區土庫街的67歲陳姓婦人，外出失蹤，丈夫為找她，不幸車禍身亡，親友張貼尋人啟事。圖／讀者提供
高市楠梓區清豐里里長劉曜陞一度在10月3日調到監視畫面，發現陳婦走過寶溪北街的身影。圖／清豐里里長劉曜陞提供
高市楠梓區清豐里里長劉曜陞一度在10月3日調到監視畫面，發現陳婦走過寶溪北街的身影。圖／清豐里里長劉曜陞提供
高市楠梓區67歲陳姓婦人，外出失蹤，親友張貼她外出穿著特徵的尋人啟事。圖／讀者提供
高市楠梓區67歲陳姓婦人，外出失蹤，親友張貼她外出穿著特徵的尋人啟事。圖／讀者提供

失蹤 空拍機 車禍

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