獨／高雄失智婦走失 丈夫找人車禍身亡出殯前尋獲遺體

高市失智的陳姓婦人，2日外出失蹤，曾姓丈夫騎機車找人時，卻發生車禍身亡；兒女邊辦父親喪事、邊尋母，兩頭燒；昨天下午，警方出動空拍機，和民間搜救隊在典寶溪搜尋，在溪床發現陳婦遺體，由於車禍死亡的丈夫明將出殯，親友覺得似乎冥冥中有安排，不勝唏噓！

家住高市楠梓區土庫街的67歲陳姓婦人，因患有失智症，2日晚上10時許，在家人不注意之際，走出後失蹤。陳婦的曾姓丈夫（66歲）和一雙兒女，焦急找人，因遍尋不著，只好先向轄區楠梓警分局報案。

擔任娃娃車司機的曾男和妻子感情鶼鰈情深，妻子失蹤後，寢食難安，在找妻子的過程中，疑因精神不濟，發生車禍，傷重不治。曾男兒女一邊處理父親喪事，一邊找尋失蹤的母親，蠟燭兩頭燒，親友看了相當不忍。

親友輾轉透過臉書、PTT網路社群，張貼尋人啟事；轄區清豐里里長劉曜陞協助家屬，和警方分頭調閱社區及商店、住宅周圍監視器。劉調到10月3日凌晨，陳婦走在寶溪北街，於是擷取畫面給警方和家屬，並依據他對里內和路段了解，研判陳婦可能往芎林路和典寶溪一帶走。

陳婦失蹤2周以來，有民間搜救隊看到訊息，主動到高雄協助尋人，但仍一直無法找到陳婦身影；由於今天剛好是曾男出殯的日子，昨天下午，警方出動空拍機，在典寶溪一帶搜尋，從制高點看到溪床有一團紅紅的衣物，飛近一看，疑似是失蹤的陳婦。