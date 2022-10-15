影／高屏大橋驚傳墜橋意外 男子10樓高墜落吊掛送醫

高屏大橋今天下午發生墜橋意外，一名年約35歲男子，不明原因從約10樓高的橋面墜落橋下。高雄及屏東警消獲報，雙雙派員救援，將男子吊掛上橋送醫搶救，初步檢傷發現，男子意識清醒，胸痛，暫無生命危險。

這起意外發生於下午2點多，有駕駛行經現場拍下意外過程，根據現場畫面，有一名身穿白T短褲的男子，疑站在橋面燈柱處，前、後方約有近10位警員及消防員，沒多久就傳出墜橋意外。

屏東縣消防局指出，下午3點5分接獲報案，有一名男子疑欲輕生，立即派遣屏二分隊及特搜大隊共5車1艇11人趕往現場，高雄市消防局也順向就近支援中庄分隊3車7人。

詎料男子於4點22分許，從30公尺約10層樓高處墜落橋下。消防人員立即展開搶救，4點49分將傷者吊掛上橋，已送往寶建醫院治療。

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