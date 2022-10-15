淡水老舊透天厝火警 住警器及時警報8人獲救

新北市淡水區重建街1幢老舊透天厝今天下午傳出火警，幸好家裡裝設的住宅用火災警報器發出警示，及時提醒住戶逃生，消防隊員趕抵後陸續協助8人逃出屋外，沒有造成傷亡。

據了解，這幢透天厝有4層樓，同1家族親戚共住，今天下午2時許從1樓雜物間起火冒出黑煙，當時正在4樓臥室洗澡的張姓屋主，聽見裝在3樓的住警器發出警報，打開浴室門發現屋內已經滿布濃煙，趕緊衝到1樓逃出屋外，沿途大聲呼叫其他家人避難。

幸好火勢不大，消防隊趕抵迅速撲滅，同時架設雙節梯從2樓陽台救出2名老婦人，並進入屋內3樓提供共生面罩救出另1名老翁，其他樓層陸續再平安疏散4人，沒有人員受傷，1樓燃燒雜物約2平方公尺，起火原因尚待鑑識調查釐清。