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淡水老舊透天厝火警 住警器及時警報8人獲救
新北市淡水區重建街1幢老舊透天厝今天下午傳出火警，幸好家裡裝設的住宅用火災警報器發出警示，及時提醒住戶逃生，消防隊員趕抵後陸續協助8人逃出屋外，沒有造成傷亡。
據了解，這幢透天厝有4層樓，同1家族親戚共住，今天下午2時許從1樓雜物間起火冒出黑煙，當時正在4樓臥室洗澡的張姓屋主，聽見裝在3樓的住警器發出警報，打開浴室門發現屋內已經滿布濃煙，趕緊衝到1樓逃出屋外，沿途大聲呼叫其他家人避難。
幸好火勢不大，消防隊趕抵迅速撲滅，同時架設雙節梯從2樓陽台救出2名老婦人，並進入屋內3樓提供共生面罩救出另1名老翁，其他樓層陸續再平安疏散4人，沒有人員受傷，1樓燃燒雜物約2平方公尺，起火原因尚待鑑識調查釐清。
消防隊表示，起火戶於108年接受市政府補助裝設住警器，發揮功能於第一時間提醒住戶即時逃生，藉此再度呼籲，5樓以下老舊公寓住宅皆應裝設住警器，且最好每個居室和重要通道都要裝1個，以利火警發生初期迅速預警，協助住戶順利逃生。
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