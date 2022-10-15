台北福齡扶輪社今捐贈新北秀峰水域救援專隊潛水裝備

新北市新店區碧潭風景區今天上午發生民眾練習划龍舟不慎翻船，3人受困於橋墩安全處，由消防人員拋繩索協助脫困，所幸人員均未受傷無須送醫，台北福齡扶輪社有感新北市幅員遼闊，水域搜救的頻繁及危險性高，今天捐贈新北市消防局特搜大隊秀峰特搜分隊水域救援專隊8組潛水裝備，提升救災人員安全性。

新北市消防局今天上午9時45分獲報，新店區碧潭東岸發生民眾因翻船落水意外，消防人到場了解，為民間公司員工為準備比賽練習龍舟時，因被水流沖到下游，龍舟掉頭時不慎翻船，有2男1女共3人不慎落水，因都有穿著救生衣，受困於橋墩安全處，上午10時12分由消防人員拋繩索協助脫困，無人受傷未送醫。