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台北福齡扶輪社今捐贈新北秀峰水域救援專隊潛水裝備
新北市新店區碧潭風景區今天上午發生民眾練習划龍舟不慎翻船，3人受困於橋墩安全處，由消防人員拋繩索協助脫困，所幸人員均未受傷無須送醫，台北福齡扶輪社有感新北市幅員遼闊，水域搜救的頻繁及危險性高，今天捐贈新北市消防局特搜大隊秀峰特搜分隊水域救援專隊8組潛水裝備，提升救災人員安全性。
新北市消防局今天上午9時45分獲報，新店區碧潭東岸發生民眾因翻船落水意外，消防人到場了解，為民間公司員工為準備比賽練習龍舟時，因被水流沖到下游，龍舟掉頭時不慎翻船，有2男1女共3人不慎落水，因都有穿著救生衣，受困於橋墩安全處，上午10時12分由消防人員拋繩索協助脫困，無人受傷未送醫。
新北市幅員遼闊救災救護多樣，尤其近年來水域案件持續增加，台北福齡扶輪社長王俊傑及全體社員深知水域搜救的頻繁及危險性高，且水域搜救人員有發展必要性，今天在新北市消防局特搜大隊秀峰特搜分隊分隊，捐贈潛水裝備8組以及水域救援訓練課程給秀峰水域救援專隊，希望未來在水域搜救勤務上發揮更強搜救能量，拯救更多需要幫助的民眾。
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