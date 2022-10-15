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舊警察宿舍驚魂！原住戶返回取物驚踩「疑似人體」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣某大學的學生宿舍驚傳年輕男子趴在地上不動，路過民眾報警，警消趕到送醫急救仍不治。另外，溪湖鎮警察舊宿舍日前驚傳發現腐屍，宿舍原住戶進入踩到一看是屍體，剎那間魂飛天外，警方已查出身分通並通知家屬處理後事。

據了解，前天（13日）深夜有民眾路過彰化縣某大學的學生宿舍外面，看見一名男子趴在地上，身上衣物不多，近日入夜氣溫下降，民眾認為有異，趕緊報案。消防人員到場後先放下鋁梯走到男子倒臥處，先急救再把他吊掛到平地路面，送醫救治但乏天回術。

學校發布聲明，對於楊姓學生尋短一事深表遺憾與不捨，已動員多個單位人員為家長申請急難救助、學生保險理賠與教育部產學基金等各項濟助款項，也安排專人擔任家長聯繫窗口，協辦所需事項，為防範再度發生憾事，後續將對校內同學加強實施抗壓知識教學與心理輔導措施。

溪湖鎮舊警察宿舍完成住戶搬遷作業，荒廢多時，日前一名原住戶返回拿舊物品，進入庭院踩到「爛爛的東西」，抬起腳看鞋子沾染汙漬，感覺不對勁，找棍子撥開層層落葉和垃圾一看竟「疑似人體」，嚇得差一點魂飛魄散，隨即奪門而出，趕快報警。

警方調查確實是人體，研判男子死亡大概四個月以上，疑似晚上到舊警察宿舍睡覺猝死，因附近民宅之間都有距離，臭味沒被發覺。警方查出他的身分找到家屬，得知男子在外流浪多時，家屬對男子死亡沒異議。

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消防人員先為楊姓男大生急救，再他放上擔架。圖／民眾提供
消防人員先為楊姓男大生急救，再他放上擔架。圖／民眾提供
消防人員把楊姓男大生吊掛上平地路面。圖／民眾提供
消防人員把楊姓男大生吊掛上平地路面。圖／民眾提供

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