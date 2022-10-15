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台中2大學生酒醉倒地 救護車送醫

中央社／ 台中15日電

台中市2名大學生昨天和朋友聚餐席間飲酒，後來回到校園排球場觀賽，2人因不勝酒力，出現頭暈、無力症狀，隨後倒地，同學通報消防局協助送醫，治療後恢復清醒。

台中市消防局昨天凌晨3時許接獲民眾通報，一所大學校園內有有男子出現頭暈無力症狀，立刻派員前往協助，救護人員到場，發現現場有1男1女，疑似飲用了酒精性飲料，造成頭暈、無力倒地，將2人送台中榮民總醫院治療。

校方今天表示，2人為校內日文系學生，疑似和同學在校外聚餐時，席間有飲酒，餐敘後一行人到校內排球場邊觀賽，2人不勝酒力，出現頭暈、無力症狀，在場其他同學發現情況不對，趕忙將2人送醫，治療後已恢復清醒。

校方表示，依據校規規定，不得在校內飲酒，雖2名學生在校外飲酒，事後會向學生宣導，飲酒後應注意自身安危。

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