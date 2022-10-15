台東木材工廠員工持木棍打死同事 警方3小時逮兇嫌

台東市知本地區今凌晨驚傳兇殺命案，2名林姓及卓姓男子疑彼此間有嫌隙，林男持鈍器攻擊卓男頭部後逃離現場，導致卓頭部外傷出血，倒臥房間內，同事早上上班發現立即報警。警消將已無生命徵象的卓男送醫搶救，但仍宣告不治。警方3小時將林男逮捕，目前警方正持續偵辦中。

警方表示，今天早上8點多，接獲民眾報案指出知本地區一間木材工廠宿舍疑有兇殺命案，立即由分局偵查隊前往偵辦，員警第一時間封鎖現場，發現1名男子頭部流血倒臥工廠宿舍房間內，沒有呼吸心跳，隨即由救護人員緊急將男子送醫搶救，但因失血過多，搶救後宣告無效。

由於男子頭部有明顯外傷，研判有他殺嫌疑，偵辦小組立刻展開調查，詢問工廠相關人員及調閱監視器畫面後，經過多方比對指認，鎖定1名已離職的52歲林姓前員工涉有重嫌，並循線展開追捕，在上午11點多於市區鯉魚山成功將嫌犯逮捕，並帶回分局詢問偵辦。

警方調查，林嫌與40歲卓姓死者為木材工廠同事，兩人過去就發生多次糾紛，林對於死者生前的行為一直感到不滿，今天凌晨1點多，林嫌頭巾遮臉闖進工廠宿舍後，走入卓男房間內，以木棍將熟睡的卓男頭部重擊，就逃離現場。林嫌於警詢時坦承犯行，他辯稱只是想教訓，但不知會出人命。