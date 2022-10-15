台東男子倒臥工廠宿舍身亡 前同事坦承行凶

台東知本地區某工廠宿舍發生凶殺案，40歲卓姓新進員工頭部遭重創倒臥血泊死亡；警方根據監視器畫面逮捕涉案的林姓被開除同事，經初步偵訊坦承因嫌隙行凶。

位於知本地區一家工廠，員工今天上午上班時，發現40歲卓姓同事倒臥血泊在宿舍內，房間內有打鬥痕跡，立即報案處理。

監視器畫面拍到，一名男子以頭巾遮臉進入宿舍，不久離開後同樣以毛巾遮臉。看到監視器畫面的員工指認，身形和特徵是被開除的52歲林姓前同事。

警方立即展開緝捕，今天上午在台東市鯉魚山發現林嫌在看老人家下棋，當場逮捕。偵辦員警表示，林嫌初步坦承，因和死者有嫌隙，持木棍要教訓死者，未料失手打死人，真正原因還要進一步調查。

其他同事表示，卓姓死者是公司新來的司機，林嫌曾偷竊死者財物被移送法辦，林嫌也因此遭公司開除。