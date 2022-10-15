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台中紅綠燈不明原因鬆脫掉落 當場砸中小客車
台中蔡姓男子今天早上開車經西屯區路口，上方的紅綠燈號誌突不明原因掉落，直接砸在蔡車頭上造成鈑金凹損、後照鏡變形，紅綠燈號誌也完全摔碎解體，全程被行車記錄器拍下來，所幸當時沒有行人經過，否則後過不堪設想，蔡遭砸後向警方報案，後續可能衍生國賠。
台中第6分局今天中午11點多獲報，西屯區福星路、烈美街口有事故，到場發現是蔡男（29歲）駕駛的小客車遭路邊紅路燈掉落砸到車頭，經調閱行車記錄器查看，發現蔡經過時並無碰撞，但號誌不明原因突然鬆脫，翻滾一圈後直接砸向車頭。
警方到場時，發現紅綠燈號誌掉在馬路上已經支離破碎，而蔡的車頭也有部分凹損、後照鏡變形，而蔡男經呼氣酒測值為0。
警方勘驗確認，掉落的紅綠燈是烈美街號誌，靠近公園側，但為何掉落目前原因仍不明，所幸當時沒有行人從底下經過，後續求償可能另涉及國賠。
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