馬籍女大生命案　檢警考量家屬情緒明提前解剖相驗

馬來西亞籍蔡姓女大生命案，檢警原訂10月18日解剖相驗，考量家屬情緒、狀況，檢方決定提前至明天解剖相驗。

30歲陳姓男子前天吞藥輕生，送醫急救時脫口「我掐死一個女的，在士林大東路」，新北市警方轉通報台北市士林分局，員警據報查訪果真發現24歲蔡姓女子陳屍屋中。

蔡女馬來西亞籍，銘傳大學傳播學院海青班延畢生，在士林區大東路民宅2樓租雅房，被發現時已明顯死亡，臉部以下蓋有棉被，衣著整齊無打鬥痕跡，但頸部有瘀傷，已出現屍斑。

警方調閱監視器畫面發現，陳男10月12日下午5時許進入蔡女住處，10月13日中午時分離開，蔡女隔壁房室友10月12日晚上6時許曾與蔡女寒暄聊天，推測當時陳男已在蔡女房內。

由於陳男吞藥急救後，反覆洗胃、睡睡醒醒，昨午轉入觀察室，仍稱身體不適，無法配合偵詢，警方持續派員戒護陳男，待狀況穩定後將偵詢陳男，釐清案情。

事件曝光引發社會關注，蔡女雙親、弟弟獲悉後悲痛萬分，昨搭機晚間抵台，先到士林分局製作被害人警詢筆錄，銘傳大學校方安排住宿過夜後，今午到台北市第二殯儀館認屍，隨後返回士林區大東路蔡女租屋處招魂。