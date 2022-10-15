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亮西瓜刀又拳打腳踢 苗栗傳國中生暴力霸凌事件
苗栗縣傳出國中少年集體暴力霸凌事件，一名國中生疑似為替女友出氣，糾眾約出他校的一名國中少年，亮出西瓜刀恐嚇對方，和同伴一哄而上拳打腳踢，事後有人將影片秀在社群軟體上，引發外界及反霸凌團體關注，竹南警分局掌握涉案少年身分，調查後將其中6人依違反聚眾鬥毆、傷害、恐嚇及少年事件處理法等罪嫌函請苗栗地方法院處理。
據調查，霸凌事件發生在10月11日，被毆打的國中生與亮刀恐嚇的少年就讀不同國中；少年的女友曾與被害少年有過不愉快，少年得知後，放學後找同伴將對方約到學校附近的一處廠房空地，少年在過程中亮出西瓜刀揮舞，隨後和數名同伴一起對被害少年拳打腳踢。被害少年不敢反抗，晚間由父母陪同報警，這起霸凌事件被在場者拍下PO網曝光。
竹南警分局表示，這起霸凌案件警方掌握相關事證及所有涉案人身分，逐一通知在昨天製作警詢筆錄，並嚴厲告誡不得再犯，全案依違反聚眾鬥毆、傷害、恐嚇及少年事件處理法等罪函請法院處理。
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