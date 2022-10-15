影／大白天酒測值1.08 駕駛稱：剛剛才喝一瓶啤酒

新北市李姓男子日前開貨車為汐止警方攔查，大白天酒測值竟高達1.08毫克，李男坦承，剛剛才喝一瓶啤酒，沒想到酒測值會這麼高，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

汐止警分局交通分隊本月8日雙十連假首日，下午2時許在汐止區康寧街與連峰街口攔查駕駛貨車的李姓男子（46歲）發現他面有酒容，實施酒測後呼氣測試器檢測竟高達1.08毫克。

據了解，李男一開始就向員警表示，半小時前才喝了一瓶啤酒，隨後才又坦承前一晚因國慶連假開始，與朋友聚會飲酒到深夜，睡一覺起來以為酒退了，才在出門工作前又再喝一瓶啤酒，沒想到酒測值竟會這麼高，自已也嚇了一大跳。

汐止交通分隊長徐冠明呼籲，警方維持執法強度，防制酒駕24小時不間斷，駕駛人切勿心存僥倖，飲酒後務必搭乘大眾交通工具、代叫計程車或代駕服務，切勿自行駕車以杜絕憾事發生，警方也再次提醒，酒精需長時間代謝，應提防宿醉酒駕，避免肇事害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康