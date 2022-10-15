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網紅直播主去年被打公開喊提告 今被發現陳屍消波塊
一名黃姓網紅直播主去年（2021）7月21日網路直播被打傷，揚言控告施暴者，今天她被發現陳屍彰化縣芳苑鄉潮間帶，漁民起初以為是意外死亡的浮屍，警方趕到，在她頸部發現勒痕，不排除有他殺之嫌，已展開偵辦。
據了解，黃姓直播主今天上午8點多被發現卡在潮間帶的消坡塊，前往採蚵漁民看見，通報岸巡大隊轉知警方、消防分隊，救難人員趕到檢查，確認黃姓直播主明顯沒生命跡象，警方在她頸部看見勒痕，認為死因不單純。
黃姓直播主去年在網路PO被打傷的影片，標題是「再次遭打傷 因欠錢對方半夜堵門叫囂？證據都有了 一定會提告到底」，觀看直播的網友反映影片太長無法轉傳分享，也有留言批評她「喜好揭發別人隱私，不可取」、「事出必有因」、「談論是非者，必是是非人」、「欠錢還侵門踏戶跑到人家住處放鞭炮，台灣是沒法律了」，但也有網友留言「加油」、「打她的人等著上法院開庭吧」。
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