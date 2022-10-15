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白河大凍山常訓遇呼救聲 台南警跳4米深山溝救援
台南市警三分局警員林昭濱等人昨天白河大凍山進行警察人員常年訓練，下午2時50分忽聽聞山友呼救聲，有民眾摔落山道旁4米深山區水溝浮沉，林昭濱救人心切立即跳入山溝，將人托起後進行CPR，並通知救護車協助傷者救護送醫，挽回寶貴生命。林等人義行也傳為佳話。
三分局督察組教官戴三棋、助教黃位旗、常訓人員巡官黃田宇、警員陳河鎮、林昭濱，昨天前往大凍山進行登山常年訓練，返程途中聽聞慌張呼救聲，趕緊前往查看，發現一男性民眾疑似因身體不適，不慎摔落該處檳榔山區水溝浮沉。
而男子摔落時頭部疑似遭到大力撞擊而昏迷，且已沉入水溝中情況緊急，林昭濱見狀二話不說，跳下4米深山溝展開救援，但男子已無呼吸，林立即施以CPR與閻羅王搶人，所幸，經員警及時救援，成功挽回寶貴生命。
林等人救人消息傳出，同仁也讚不絕口。林等人低調表示，警察除了打擊犯罪、維護治安之外，民眾的生命安全，更是警方責無旁貸的責任；他相信的每位同仁都會盡自己最大的努力保護民眾財產及生命的安全。
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