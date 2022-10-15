這技術...男偷計程車逃走時撞倒母子 倒車又差點輾另名騎士

沈姓男子前天到基隆火車站南站計程程排班區，趁排班的王姓計程車司機如廁時，將計程車開走，王男逃逸時先撞倒一對母子騎乘的機車，倒車時再撞倒另一輛機車，差點輾過騎士。警方10分鐘趕至逮捕，依竊盜、毀損、公共危險罪嫌將沈男移送基隆地檢署偵辦，聲押獲准。

警方調查，王姓計程車司機前天上午7時30分，在基隆火車站南站計程車排班區排班，他下車如廁，但車子鑰匙仍插在計程車上。在一旁觀察許久的沈姓男子（57歲）趁機進入車內，隨即把車偷走，加速逃逸。

王姓被害司機年紀大，追幾步後就追不上，沈男加速逃逸，被害人馬上報案協助追車。

王男逃逸時先撞倒一對母子騎乘的機車，倒車時再撞倒另一輛機車，差點輾過騎士，後來在忠二路因停等紅燈車。當時很多路人見狀，大罵王男「撞倒人了，還不停」。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所員警皮孝濬、李育誠獲報後馬上抵達報案現場，經路人指認，在愛一路忠一路口攔獲沈男。

忠二路派出所長張畯盛說，沈男逃逸時況路撞倒機車，往孝三路方向逃逸，警方獲報火速逮人，詢後後依竊盜、毀損、公共危險罪嫌將沈嫌移送地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。