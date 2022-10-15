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蘆洲鐵皮工廠火警 道路標線油漆工程貨車也燒毀

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區仁愛街今天清晨又發生違章鐵皮工廠火警，現場是從事道路標線工程的廠商，廠內堆放許多油漆材料與工具，還停了1輛施工貨車，消防隊獲報趕抵，約30分鐘撲滅火勢，沒有人員傷亡，原因待查。

蘆洲區仁愛街212巷上個月6日才發生工廠大火，10間連棟式違章鐵皮工廠遭焚毀，今天凌晨4時58分又傳出火警，消防隊趕抵時，廠內已經竄出火煙，隊員立即破壞鐵捲門拉水線灌救，陸續增援百餘人到場協助滅火，及時阻隔火勢避免往鄰廠擴大延燒。

幸好當時廠內無人，火勢約30分鐘之後撲滅，燃燒面積約30平方公尺，還有1輛貨車焚毀，詳細損失金額有待估算，起火原因亦待火調人員鑑識調查釐清。

新北市蘆洲區仁愛街今天清晨又發生違章鐵皮工廠火警，消防隊趕抵搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區仁愛街今天清晨又發生違章鐵皮工廠火警，消防隊趕抵搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區仁愛街今天清晨又發生違章鐵皮工廠火警，消防隊趕抵搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區仁愛街今天清晨又發生違章鐵皮工廠火警，消防隊趕抵搶救。記者林昭彰／翻攝

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