聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘆洲鐵皮工廠火警 道路標線油漆工程貨車也燒毀
新北市蘆洲區仁愛街今天清晨又發生違章鐵皮工廠火警，現場是從事道路標線工程的廠商，廠內堆放許多油漆材料與工具，還停了1輛施工貨車，消防隊獲報趕抵，約30分鐘撲滅火勢，沒有人員傷亡，原因待查。
蘆洲區仁愛街212巷上個月6日才發生工廠大火，10間連棟式違章鐵皮工廠遭焚毀，今天凌晨4時58分又傳出火警，消防隊趕抵時，廠內已經竄出火煙，隊員立即破壞鐵捲門拉水線灌救，陸續增援百餘人到場協助滅火，及時阻隔火勢避免往鄰廠擴大延燒。
幸好當時廠內無人，火勢約30分鐘之後撲滅，燃燒面積約30平方公尺，還有1輛貨車焚毀，詳細損失金額有待估算，起火原因亦待火調人員鑑識調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言