蘆洲鐵皮工廠火警 道路標線油漆工程貨車也燒毀

新北市蘆洲區仁愛街今天清晨又發生違章鐵皮工廠火警，現場是從事道路標線工程的廠商，廠內堆放許多油漆材料與工具，還停了1輛施工貨車，消防隊獲報趕抵，約30分鐘撲滅火勢，沒有人員傷亡，原因待查。

蘆洲區仁愛街212巷上個月6日才發生工廠大火，10間連棟式違章鐵皮工廠遭焚毀，今天凌晨4時58分又傳出火警，消防隊趕抵時，廠內已經竄出火煙，隊員立即破壞鐵捲門拉水線灌救，陸續增援百餘人到場協助滅火，及時阻隔火勢避免往鄰廠擴大延燒。