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紅衣婦與丈夫爭吵躲15樓頂想不開 幸被警救回

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市敦化南路派出所日前接獲報案，忠孝東路四段一處大樓15樓頂有一名穿紅衣婦人意圖自殺。警方火速趕到現場，發現林姓女子因感情緣由攀爬到大樓樓頂想不開。警方偕同消防人員現場戒備，勸說林女不要以自殺作為解決問題途徑，警方及時將林女帶離大樓頂樓牆邊，解除危機後耐心勸說，林女才打消輕生念頭，並隨警方及消防人員下樓。

從警方的密錄器畫面中發現，女子身穿紅衣攀附在女兒牆上，情況相當危險，數名敦南派出所警員到場後，先是由兩名警員靠近女子右側聊天開導，並吸引注意力；另一名警員悄悄從女子左方繞圈，距離女子還有數公尺距離，立即以百米衝刺速度衝上前，強抱女子離開牆緣。

女子被抱住後一時情緒失控，不斷出手拍打警員，還不斷尖叫高喊：「走開！」「走開！」，警員一直強調：「我們不會傷害妳！」

警方隨後將林女安置在派出所，並通知親屬接回林女，林女因為和丈夫爭吵，一時想不開有尋短念頭，家屬非常感謝警方的幫助，挽回林女的寶貴生命。

處理員警依規定填報自殺防治通報關懷單及自殺防治個案轉介單，將處理情形通報台北市政府自殺防治中心。

大安警分局呼籲，民眾應尊重及愛惜生命，自殺不能解決問題，若須諮商或相關協助可撥台北市政府自殺防治中心諮詢專線1999轉8858（幫幫我吧）或全國自殺防治24小時服務安心專線0800-788-995（請幫幫-救救我）。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市敦化南路派出所日前接獲報案，忠孝東路四段一處大樓15樓頂，有一名穿紅衣婦人意圖自殺。警方火速趕到現場，發現林姓女子因感情緣由攀爬到大樓樓頂要輕生。警方偕同消防人員現場戒備，勸說林女不要以自殺作為解決問題途徑，警方及時將林女帶離大樓頂樓牆邊，解除危機後耐心勸說，林女才打消輕生念頭，並隨警方及消防人員下樓。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所日前接獲報案，忠孝東路四段一處大樓15樓頂，有一名穿紅衣婦人意圖自殺。警方火速趕到現場，發現林姓女子因感情緣由攀爬到大樓樓頂要輕生。警方偕同消防人員現場戒備，勸說林女不要以自殺作為解決問題途徑，警方及時將林女帶離大樓頂樓牆邊，解除危機後耐心勸說，林女才打消輕生念頭，並隨警方及消防人員下樓。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所日前接獲報案，忠孝東路四段一處大樓15樓頂，有一名穿紅衣婦人意圖自殺。警方火速趕到現場，發現林姓女子因感情緣由攀爬到大樓樓頂要輕生。警方偕同消防人員現場戒備，勸說林女不要以自殺作為解決問題途徑，警方及時將林女帶離大樓頂樓牆邊，解除危機後耐心勸說，林女才打消輕生念頭，並隨警方及消防人員下樓。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所日前接獲報案，忠孝東路四段一處大樓15樓頂，有一名穿紅衣婦人意圖自殺。警方火速趕到現場，發現林姓女子因感情緣由攀爬到大樓樓頂要輕生。警方偕同消防人員現場戒備，勸說林女不要以自殺作為解決問題途徑，警方及時將林女帶離大樓頂樓牆邊，解除危機後耐心勸說，林女才打消輕生念頭，並隨警方及消防人員下樓。記者廖炳棋/翻攝
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北市 丈夫

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