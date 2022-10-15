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佳興冰菓室2年2度火災 業者暫停營運討論下一步

中央社／ 花蓮縣15日電

花蓮縣新城鄉佳興冰菓室昨晚火警，楊姓屋主輕微燙傷送醫無大礙。對於店裡2年內發生2起火災，二代老闆楊春旺說，很無奈，目前暫停所有營運，討論如何繼續走下去。

佳興冰菓室位於新城老街，有60年歷史，店內有熱食部及冰品部，其中檸檬冰品獨特口感最受歡迎；另外，熱食部料多實在頗具特色，是當地知名排隊美食。

二代老闆楊春旺今天接受中央社記者採訪指出，父親從木工轉行經營冰果室，門外漢誤打誤撞，檸檬沒削皮直接打汁，又怕太酸隨手加煉乳中和，意外調出佳興檸檬汁招牌飲品。至於冰菓室賣麵，則是為了非夏季時間營運設立，當時亞洲水泥擴廠有大量員工進駐，為了讓辛苦員工吃飽，每碗麵食都是大份量、料多。

楊春旺說，現在店面由4名子女接手經營，從品管、研發新品項到近年進軍年超商等，原店面2019年重新裝潢，父親退居幕後仍天天在店內幫忙。2年前麵食部廚房火災，父親全身近4成燒傷，昨晚又遇到門市起火，住在店內的父親逃生過程腳部遭輕微燙傷。

「誰都不想遇到這樣的事」楊春旺說，2年前火災是廚房區受損，冰品部損失不大，很快能在3個月內恢復營運；這次是門市受損嚴重，實際損失還在估算，只能先暫停所有營運，與兄弟姐妹們討論未來方向。

楊春旺也感謝各界關心跟打氣，2次火災都收到來自各方問候，這次很幸運沒有造成嚴重傷亡，會盡快討論出未來規劃，向關心佳興冰菓室的朋友說明。

火災 冰品 廚房

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