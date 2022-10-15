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收到銀行刷卡通知 物流司機才知送貨未鎖門 背包已遭竊
新北市賴姓男子上月底在新北市見物流公司李姓貨車司機下車送貨未鎖車門，趁機偷走李男背包，隨即持偷來的信用卡到銀樓盜刷2萬多元買金戒指，得手後立即上網找買家以1萬6000元轉售換現金，李男收到銀行通知刷卡簡訊才知背包遭竊報警。永和警方調閱銀樓周邊監視器，依機車車號鎖定賴男涉有重嫌，日前通知賴男到案也坦承犯行，警詢後依竊盜及偽造文書罪嫌函送新北地檢署偵辦。
賴男（43歲）今年9月26日晚上6時許騎車行經永和區中興街，見李男（39歲）下車送貨到超商但未鎖車門，臨時起貪意，趁機偷走李男放在貨車右前座的背包，內有身分證、現金約5、6000元及多張銀行信用卡和提款卡。
賴男得手後，當晚7時許持偷來的信用卡到板橋區一間銀樓，涉嫌盜刷2萬3600元購買金戒指，返家後上網搜尋「黃金買賣」找買家，隔天中午在中和區連城路住處附近超商，以1萬6000元轉售換現金。
案發當晚近8時，李男送貨途中突然收到銀行簡訊通知有刷卡紀錄的通知，才發現放在車上的背包遭竊，連忙知會銀行止付，當晚9時就近到三峽警分局三峽派出所報案。新北市永和警方接獲受理報案單一窗口通知，調閱銀樓外監視器畫面，發現騎機車前往購買金戒指的中年男子，與在永和區中興街打開物流公司貨車車門的男性竊嫌影像，正是同一人，經查機車車號鎖定賴姓男子涉有重嫌。
上周日通知賴男到案後他坦承犯行，供稱因缺錢花用，見貨車司機未熄火也未鎖門就下車送貨，認有有機可乘，臨時起意下手行竊，再持偷來信用卡盜刷金戒指轉賣換現金，但得手現金都已花用殆盡，警詢後依竊盜及偽造文書罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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