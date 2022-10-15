事有蹊蹺！高雄182公分帥警趴水溝旁 原因全為了它

高市72歲盧姓婦人，和丈夫至診所看診，走在路上時，手中健保卡掉進水溝，正當兩人不知所措之際，三民二警分局員警林峻毅、林堉驂經過，趨前關心；2人徒手將重50公斤的水溝蓋搬開後，身高182公分的林堉驂，趴在水溝蓋旁，伸手從汙水中撈起健保卡，讓夫妻倆感動莫名。

三民二警分局鼎山所警員林峻毅、林堉驂12日擔服巡邏勤務，至鼎山街和大順二路口簽巡時，見一對年長夫妻站在人行道上神色焦慮，眼神一直往水溝蓋洞口瞧，於是趨前關心。

當時72歲的盧姓婦人告知警方，她帶著丈夫要前往診所看診，拿在手中的健保卡，不慎從手中滑落，健保卡不偏不倚地掉入水溝，由於水溝蓋洞口小，無法直接伸入拿取，不知如何是好。

2名員警聽完盧婦陳述後，二話不說，先徒手合力搬開重達50公斤的水溝蓋，往溝裡瞧，看到健保卡後，身高182公分的林堉驂，憑手長腳長的優勢，整個人趴在水溝蓋旁，伸手從汙水中將健保卡撈起，順利將健保卡交到盧婦手中。

盧婦和丈夫見2名年輕帥警幫她們從水溝中，撿回健保卡，感動莫名，頻頻致謝。