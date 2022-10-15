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港女手機掉落水溝縫 警扳水溝蓋協助尋回
來台工作旅遊的香港籍鍾姓女子和友人在嘉義市喝完下午茶，準備開啟車門時，一不小心iPhone手機滑落掉進路旁水溝孔蓋隙縫，急得不知如何是好，剛好市警局巡邏警車看到2名女子焦急狀況，上前關切，顧不得臭氣沖天扳開鐵蓋從臭水溝尋得手機，令鍾女感謝不已。
日前市警局八掌派出所警員孫梓恩、張瑞麟執行巡邏勤務，傍晚6時許行經民生南路中油嘉義溶劑廠前，看見有2名女子臉露焦急表情，不時蹲下低頭往地上水溝蓋觀看，員警覺得奇怪上前關心詢問。
香港籍年約48歲鍾女表示，因為到附近的連鎖咖啡店享用下午茶後，手持汽車鑰匙準備開啟車門，不慎把拿在手上的iPhone手機滑落，不偏不倚地由水溝孔蓋縫隙，掉進了水溝內，鍾女說2人為香港來台工作居留，手機裡儲存有許多工作重要資料、和親友聯絡方式。
員警了解狀況後，在鍾女引導下確認手機掉落位置，顧不得臭氣沖天，合力扳開水溝鐵蓋開啟手電筒照射找尋，還好水溝內為乾涸的狀態，順利撿拾手機交給鍾女檢視運作正常。
原本慌張的鍾女瞬間露出欣喜笑容直說，若是沒有警方協助幫忙，還真的不知道該如何是好，不斷向員警道謝。
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