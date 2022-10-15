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投資香港馬會穩賺3倍？高雄男繳2500元會費警急阻
高市陳姓男子前天至鳳山區銀行，臨櫃欲匯2500元馬會入會費，行員發現帳戶端金流異常，懷疑陳遭詐騙報警；警方趕抵，陳聲稱見馬會投資可穩賺3倍，只是先繳入會費而已，警勸他彩券沒有投資就中獎，只是詐騙伎倆，陳才打消匯款。
鳳山警分局成功所巡佐侯明耀、警員黃冠瑜，前天中午12時許接獲轄區銀行通報，指33歲陳姓男子欲臨櫃匯款，但帳戶金流疑似有異常，請警方到場協助。
員警趕抵銀行了解，陳男聲稱，上網見有香港馬會的投資管道訊息，號稱可獲利本金3倍的報酬，但須先加入該投資會員，繳交人民幣600元、約台幣2500元的入會費。
陳男還信誓旦旦地說，只是繳2500元先入會而已，警方聽完陳男說法，告知「彩券沒有保證中獎的」，要買彩券，銀行旁邊就有賣，還可做公益，何必繞一大圈；警方告知陳此為詐騙集團手法，並現場宣導相關案例，才讓陳男恍然大悟。
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