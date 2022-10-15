花蓮佳興冰菓室深夜大火 1人輕傷

花蓮縣新城鄉佳興冰菓室昨天晚間10時傳出火警，木造房屋火勢猛烈，火勢燃燒近2小時才撲滅，楊姓屋主腳部些微燙傷，送醫無大礙。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長朱哲民今天告訴中央社記者，昨天晚間10時接獲佳興冰菓室住戶通報，聽到自動火警警報鈴聲，且店內有火光，共派出31車，警義消合計109人前往救援。

因現場為木造房，內有易燃物，火勢猛烈，消防員抵達時佳興冰菓室已陷入火海。朱哲民說，2名住戶自行逃出，1人因赤足逃出時腳部輕微燙傷，經救護車送醫後無大礙。

朱哲民指出，火勢於11時12分控制，11時50分完全撲滅，現場燃燒面積約40坪，起火原因仍待調查。

佳興冰果室是新城老街上知名老店，販售獨特配方的檸檬冰品及麵食，吸引許多遊客上門，2020年2月10日中午因業者在瓦斯切換過程不慎開啟強制氣化閥門，導致瓦斯外洩引燃造成火災，當時60多歲楊姓老闆等5人送醫，相隔2年再次發生火災。