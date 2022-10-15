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凌晨噪音擾民 中和警聯手環保局 稽查違規改裝車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

凌晨違規改裝噪音車輛屢於夜間呼嘯飆馳，噪音擾民引民怨，新北市中和警方昨晚聯手新北市環保局人員實施「環警聯合稽查」違規改裝車輛，共告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。

中和警分局表示，新北市政府既已公告晚上10時至隔天上午6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」車輛行駛在道路上，違反上開規定者，將由環保局按噪音管制法第23條規定告發，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

中和警方昨晚與環保局聯合稽查人員昨天在中和區連城路實施「環警聯合稽查」勤務，共計舉發包括變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等違規改裝車7件、無照駕駛1件及相關交通違規11件，均依法告發，可處900元至1萬2000元罰鍰，並責令其檢驗與改善，以維護道路交通安全與秩序，並達到杜絕噪音車輛夜間頻仍擾寧功效。

警方強調，將持續針對競速、無照、酒駕及危險駕駛等違規行為，強力稽查取締，確保市民能有安寧又安全的居住及交通環境。

凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供
凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供
凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供
凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供
凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供
凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供
凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供
凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供
凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供
凌晨噪音擾民，新北市中和警方昨聯手環保局人員聯合稽查違規改裝車，告發非法改裝7件，、無照駕駛1件及相關交通違規11件。圖／警方提供

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