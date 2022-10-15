聽新聞
test
0:00 / 0:00

越女當看護賺太少下海旅館接客 打扮太艷麗頻進出露餡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

越南籍31歲的微姓女子為失聯移工，原本在新竹當看護工，因為積欠債務，嫌錢賺得少，經友人介紹到基隆從事性交易，但因打扮時髦裝扮艷麗，常深夜搭專車單獨進出旅館，移民署布線埋伏查獲，現場查扣大批保險套和潤滑液。

基隆市專勤隊接獲線報，市區近來發現有打扮時髦裝扮艷麗的外籍女子深夜搭乘專車單獨進出旅館，行跡詭異，專勤隊派員長時間布線埋伏，13日深夜查獲正要開門接客的越南籍微姓失聯移工，現場查扣大批保險套和潤滑液，並將其帶回法辦。

經調查，微女原本在新竹當看護工，因為積欠債務，經友人介紹到基隆從事性交易。微女說，她都是透過LINE和友人聯繫介紹客人，移民署將追查是否有幕後不法集團在操控這些賣淫的失聯移工。

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊會同機動隊於12日執行掃蕩勤務，一舉查獲12名非法外來人口，其中除在基隆市區查獲賣淫越南籍失聯移工外，另也同步查獲外籍非法看護工，全案分別依違反社會秩序維護法及就業服務法查處，也將持續追查幕後不法集團。

專勤隊會同基隆市政府社會處人員，12日進入某安養機構訪視，眼尖的移民署幹員一眼就辨識出在院區門口打掃的越南籍人士是失聯移工，現場共計查獲3名越南籍及1名印尼籍失從事非法看護工作。

基隆市專勤隊長蔡政杰表示，違法滯台外籍人士對於國人及合法移工就業權益帶來負面影響，且逾期外來人口喪失合法居留權後，為求生計可能鋌而走險從事賣淫或其他不法活動，影響國內社會安全及秩序，

越女當看護賺太少下海旅館接客，打扮太艷麗頻進出露餡。記者游明煌／翻攝
越女當看護賺太少下海旅館接客，打扮太艷麗頻進出露餡。記者游明煌／翻攝

移民署 基隆 移工

延伸閱讀

影／越南籍失聯移工酒駕上路 警攔查追捕又掉出毒品

嘉縣專勤隊查獲12名非法移工 1人是肇逃通緝

拉開拉鍊...驚見藥品、快篩劑 女看護衣櫥開起「越南西藥房」

移民署嘉義專勤隊逮12名失聯移工 肇逃通緝那位難躲這裝置

相關新聞

逃不掉！蟹老闆離家出走橫行被撿到 警上網找到養大沙公主人

基隆市黃姓女子以2千多元買了一隻大沙公，想要煮給家人加菜，但因時間還沒有到先養在鞋盒，沒想到日前大沙公趁大門沒關時跑了出...

越女當看護賺太少下海旅館接客 打扮太艷麗頻進出露餡

越南籍31歲的微姓女子為失聯移工，原本在新竹當看護工，因為積欠債務，嫌錢賺得少，經友人介紹到基隆從事性交易，但因打扮時髦...

衝破高架護欄 水泥車司機不治

高雄張姓男子昨天駕駛混凝土預拌車，行經中華陸橋過彎時，失控墜落約三樓高橋下，巨大衝擊先撞斷路燈桿，再重摔地面，張被壓在扭...

曾寫下「最好朋友是父母」 龍山寺19歲港女命案父自責沒幫到女兒

19歲鍾姓香港女生上月底被揭伏屍台北龍山寺，父母赴台為尋女兒離世真相奔波勞碌，10天以來逐漸揭開女兒生前的不幸遭遇，相信她深受幻覺困擾，胡思亂想，更尋求偏門方法試圖解決困擾，最終未獲得適當方法解憂，在

自立門戶疑引前東家不滿 載客司機到南橫遭人圍堵砸車

59歲魏姓男子日前載客到南橫公路遊玩，未料，遊客下車後，一輛黑色賓士轎車突然堵住去路並有4人下車，其中2人持鐵裩將魏男駕...

北市Youbike女騎士遭大客車撞倒 頭部重創送醫不治

羅姓男子昨晨駕駛營業用大客車行經台北市士林區中正路、承德路口，左轉時撞上騎乘Youbike直行的鄭姓女子，鄭女頭部受創送醫不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。