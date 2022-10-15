越女當看護賺太少下海旅館接客 打扮太艷麗頻進出露餡

越南籍31歲的微姓女子為失聯移工，原本在新竹當看護工，因為積欠債務，嫌錢賺得少，經友人介紹到基隆從事性交易，但因打扮時髦裝扮艷麗，常深夜搭專車單獨進出旅館，移民署布線埋伏查獲，現場查扣大批保險套和潤滑液。

基隆市專勤隊接獲線報，市區近來發現有打扮時髦裝扮艷麗的外籍女子深夜搭乘專車單獨進出旅館，行跡詭異，專勤隊派員長時間布線埋伏，13日深夜查獲正要開門接客的越南籍微姓失聯移工，現場查扣大批保險套和潤滑液，並將其帶回法辦。

經調查，微女原本在新竹當看護工，因為積欠債務，經友人介紹到基隆從事性交易。微女說，她都是透過LINE和友人聯繫介紹客人，移民署將追查是否有幕後不法集團在操控這些賣淫的失聯移工。

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊會同機動隊於12日執行掃蕩勤務，一舉查獲12名非法外來人口，其中除在基隆市區查獲賣淫越南籍失聯移工外，另也同步查獲外籍非法看護工，全案分別依違反社會秩序維護法及就業服務法查處，也將持續追查幕後不法集團。

專勤隊會同基隆市政府社會處人員，12日進入某安養機構訪視，眼尖的移民署幹員一眼就辨識出在院區門口打掃的越南籍人士是失聯移工，現場共計查獲3名越南籍及1名印尼籍失從事非法看護工作。