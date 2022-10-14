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自立門戶疑引前東家不滿 載客司機到南橫遭人圍堵砸車

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

59歲魏姓男子日前載客到南橫公路遊玩，未料，遊客下車後，一輛黑色賓士轎車突然堵住去路並有4人下車，其中2人持鐵裩將魏男駕駛的休旅車擋風玻璃全砸毀；警方獲報後，於一小時左右將人逮捕到案，初步調查，衝突原因疑似與旅遊載客糾紛有關，警詢後，將4人依法移送。

六龜警分局12日中午12時22分，接獲民眾報案稱，在南橫105臨時便道25.3公里處，有一輛載客休旅車輛遭人持鐵棒毀損，導致車輛擋風玻璃全被砸毀。

警方獲報後，立刻通報線上警網攔截圍捕，於當天1時20分許，在寶來派出所前，順利攔截涉案的黑色賓士轎車，逮捕駕駛及乘客共4人，並在車內查獲2支球棒、2把空氣槍。

據了解，這起糾紛的起因，疑似因魏男過去曾在陳男父親經營的旅遊車業工作，並擔任司機，協助載客，但近期魏與陳分家，自立門戶，引起前東家不滿，認為生意受影響，25歲陳姓主嫌才會在當天夥同另外3名友人，到南橫趁對方載完遊客後，出手砸車。

陳男落網後卻供稱，當天是與其他3名友人相約到南橫出遊，恰巧遇到過去與他有過行車糾紛的魏男，才臨時起意動手，並非預謀犯案，但也無法清楚說明過去發生糾紛的經過。

對此，警方並未採信陳男說詞，警詢後，將4人依妨害秩序、毀損、恐嚇等罪移送。

警方在25歲陳姓男子查扣2支球棒、2把空氣槍。記者陳弘逸／翻攝
警方在25歲陳姓男子查扣2支球棒、2把空氣槍。記者陳弘逸／翻攝
25歲陳姓男子疑似不滿前員工59歲魏姓男子分家自行經營旅遊車載客事業，夥同另外3名友人上南橫砸車。記者陳弘逸／翻攝
25歲陳姓男子疑似不滿前員工59歲魏姓男子分家自行經營旅遊車載客事業，夥同另外3名友人上南橫砸車。記者陳弘逸／翻攝
25歲陳姓男子疑似不滿前員工59歲魏姓男子分家自行經營旅遊車載客事業，夥同另外3名友人上南橫砸車。記者陳弘逸／翻攝
25歲陳姓男子疑似不滿前員工59歲魏姓男子分家自行經營旅遊車載客事業，夥同另外3名友人上南橫砸車。記者陳弘逸／翻攝
25歲陳姓男子疑似不滿前員工59歲魏姓男子分家自行經營旅遊車載客事業，夥同另外3名友人上南橫砸車。記者陳弘逸／翻攝
25歲陳姓男子疑似不滿前員工59歲魏姓男子分家自行經營旅遊車載客事業，夥同另外3名友人上南橫砸車。記者陳弘逸／翻攝

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