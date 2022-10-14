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中壢男酒駕躲攔檢自撞依公危送辦 乘客咆哮也帶回

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢區29歲的徐男駕駛自小客車行經中山路及大同路時，因行車不穩遭警方鳴笛攔停，不過車輛拒檢加速逃逸，最後在中央西路與新明路口自撞路邊交通標誌欄杆，警方上前查看聞到濃濃酒味，發現徐男酒測值達1.09毫克，當場上銬，並依公共危險罪移送法辦；另後座31歲陳男不服對警咆哮，為避免失控隨即遭優勢警力壓制，並將其帶回派出所保護管束。

今凌晨徐男駕車再2名朋友行經中山路及大同路，警見其車輛行車不穩，警鳴笛示意停車受檢，未料徐男加速逃逸，最後在中央西路與新明路口自撞路邊交通標誌欄杆，員警見狀立刻下車檢視駕駛徐男及乘客傷勢。

不過警方一接近徐男隨即聞到濃濃酒味，經現場酒測發現徐男酒測值達1.09毫克，當場搜身上銬帶回偵辦，徐男駕照吊銷依規定舉發無照駕駛，並依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

而同行後座陳乘客不服警方攔查，在場咆哮執勤員警，為避免失控隨即遭優勢警力壓制，並將其帶回派出所保護管束；中壢警分局呼籲，酒駕零容忍，請民眾切勿以身試法，切記酒後不開車，無照不要駕駛並請遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園中壢區29歲的徐男駕駛遭警方鳴笛攔停拒檢加速逃逸，最後在中央西路與新明路口自撞路邊交通標誌欄杆，經酒測發現徐男酒測值達1.09毫克。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區29歲的徐男駕駛遭警方鳴笛攔停拒檢加速逃逸，最後在中央西路與新明路口自撞路邊交通標誌欄杆，經酒測發現徐男酒測值達1.09毫克。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區29歲的徐男駕駛自小客車行經中山路及大同路時，因行車不穩遭警方鳴笛攔停，不過車輛拒檢加速逃逸，最後在中央西路與新明路口自撞路邊交通標誌欄杆。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區29歲的徐男駕駛自小客車行經中山路及大同路時，因行車不穩遭警方鳴笛攔停，不過車輛拒檢加速逃逸，最後在中央西路與新明路口自撞路邊交通標誌欄杆。記者翁唯真／翻攝

酒測 桃園 標誌

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