高鐵台中站191萬搶案 1人遭法院收押禁見、主嫌在逃

高鐵台中站昨晚發生重大搶案，蘇姓男子攜帶現金191萬元多南下台中，準備和賣家交易虛擬貨幣，過程卻起爭執遭對方搶走整袋現金，鐵路警局獲報到場逮捕黃姓男子，但另一名主嫌疑連同現金、虛擬幣都帶走，目前逃逸中；檢方昨深夜將黃依準強盜罪嫌聲押，法院今裁定收押禁見。

據查，遭搶的蘇姓男子平時從事虛擬幣買賣，前天搭高鐵南下直接約在站內交易，當晚7點多旅客聽見2樓靠近2號、3號出口有民眾爭執、拉扯聲音，鐵警分駐所趕赴現場時，蘇供稱身上攜帶的191萬多元現金遭搶走，當場逮捕其中1名涉案的黃姓男子，但另名主嫌逃逸中。

鐵警經調閱監視器、比對證詞等，昨晚依搶奪罪嫌將黃移送，台中地檢署指派重大刑案專組檢察官陳宜君指揮，經進一步勘驗畫面、證物，複訊至深夜後改依準強盜罪嫌將黃男向台中地院聲押禁見。