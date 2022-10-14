高鐵台中站191萬搶案 1人遭法院收押禁見、主嫌在逃
高鐵台中站昨晚發生重大搶案，蘇姓男子攜帶現金191萬元多南下台中，準備和賣家交易虛擬貨幣，過程卻起爭執遭對方搶走整袋現金，鐵路警局獲報到場逮捕黃姓男子，但另一名主嫌疑連同現金、虛擬幣都帶走，目前逃逸中；檢方昨深夜將黃依準強盜罪嫌聲押，法院今裁定收押禁見。
據查，遭搶的蘇姓男子平時從事虛擬幣買賣，前天搭高鐵南下直接約在站內交易，當晚7點多旅客聽見2樓靠近2號、3號出口有民眾爭執、拉扯聲音，鐵警分駐所趕赴現場時，蘇供稱身上攜帶的191萬多元現金遭搶走，當場逮捕其中1名涉案的黃姓男子，但另名主嫌逃逸中。
鐵警經調閱監視器、比對證詞等，昨晚依搶奪罪嫌將黃移送，台中地檢署指派重大刑案專組檢察官陳宜君指揮，經進一步勘驗畫面、證物，複訊至深夜後改依準強盜罪嫌將黃男向台中地院聲押禁見。
法院今開羈押庭，認定黃嫌疑重大，另有主嫌在逃未落網，黃有逃亡、串證之虞，裁定收押禁見；台中警方昨也在南屯區楓樹南街發現主嫌逃逸駕駛的轎車，已經通報鐵路警方，目前仍在追緝中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言