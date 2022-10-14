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高鐵台中站191萬搶案 1人遭法院收押禁見、主嫌在逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

高鐵台中站昨晚發生重大搶案，蘇姓男子攜帶現金191萬元多南下台中，準備和賣家交易虛擬貨幣，過程卻起爭執遭對方搶走整袋現金，鐵路警局獲報到場逮捕黃姓男子，但另一名主嫌疑連同現金、虛擬幣都帶走，目前逃逸中；檢方昨深夜將黃依準強盜罪嫌聲押，法院今裁定收押禁見。

據查，遭搶的蘇姓男子平時從事虛擬幣買賣，前天搭高鐵南下直接約在站內交易，當晚7點多旅客聽見2樓靠近2號、3號出口有民眾爭執、拉扯聲音，鐵警分駐所趕赴現場時，蘇供稱身上攜帶的191萬多元現金遭搶走，當場逮捕其中1名涉案的黃姓男子，但另名主嫌逃逸中。

鐵警經調閱監視器、比對證詞等，昨晚依搶奪罪嫌將黃移送，台中地檢署指派重大刑案專組檢察官陳宜君指揮，經進一步勘驗畫面、證物，複訊至深夜後改依準強盜罪嫌將黃男向台中地院聲押禁見。

法院今開羈押庭，認定黃嫌疑重大，另有主嫌在逃未落網，黃有逃亡、串證之虞，裁定收押禁見；台中警方昨也在南屯區楓樹南街發現主嫌逃逸駕駛的轎車，已經通報鐵路警方，目前仍在追緝中。

法院裁定黃男收押禁見。記者曾健祐／翻攝
法院裁定黃男收押禁見。記者曾健祐／翻攝

高鐵 強盜 監視器

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