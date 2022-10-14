快訊

二十大在即驚見反習布條！北京殺紅眼審查 媒體人：決心前所未見

台北市「三腳督」參選人財產曝光 蔣萬安、黃珊珊、陳時中都背千萬房貸

聯結車疑煞車失靈撞進「內行人檳榔攤」 電桿、機車全倒

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天下午3點多，台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。警方到場，肇事司機身體擦挫傷，意識清楚送醫，進一步肇事原因有待釐清。

今天下午3時28分，警方接獲沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，失速衝撞路邊人行道，波及停放路旁人行道的機車約3、4部及檳榔攤。

警方調查，聯結車駕駛當場跳車導致身體擦傷，意識清楚並由救護車送往沙鹿區光田醫院。該交通事故未影響路段的車流，至於肇事司機身分、有無酒駕，與車禍肇事原因有待進一步釐清。

台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供
台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。圖／讀者提供

人行道 救護車

延伸閱讀

國道1南下西螺段聯結車翻覆 載運廢棄車散布北上車道回堵5公里

影／統聯客運今晨經嘉義太保北港路 攔腰撞斷2根電桿

想幫助慢飛天使身障生 聯結車運將轉業開無障礙校車

影／國一北上32.1公里車禍 聯結車「倒折甘蔗」回堵3公里

相關新聞

逃不掉！蟹老闆離家出走橫行被撿到 警上網找到養大沙公主人

基隆市黃姓女子以2千多元買了一隻大沙公，想要煮給家人加菜，但因時間還沒有到先養在鞋盒，沒想到日前大沙公趁大門沒關時跑了出...

視線死角釀禍？大貨車轉彎撞行人 林口婦腦漿外溢慘死

新北市林口區簡姓婦人，今天下午3時許，步經竹林路281巷，遭一輛轉彎大貨車撞上，簡婦人被車一路拖行，直到民眾看到示意攔下...

影／泰山男酒駕肇事 警查赫見是自己人遭送辦

北市一名李姓員警，周三（12日）上午騎經新北市泰山區民生路往中港西路，不慎與對向沈女所騎乘機車發生碰撞，造成兩各有擦挫傷...

高雄透天厝藏天九牌賭場 警逮29人1男緊張過度換氣

高雄市鳳山區自強一路一處透天厝民宅，暗藏天九牌賭場，轄區警方獲報，探訪見男女賭客進進出出，今天上午持搜索票前往，當場逮獲...

假偵查隊長要加Line好友 8旬退休老師被詐698萬

南部一名年約8旬陳姓婦人，在line遇到一名自稱偵查隊長主動邀約加好友並來電問候，老婦誤信對方說詞投資股票，不但新開銀行...

高雄特勤員警攔違規男子 發現黑市「COVID-19毒品咖啡包」

黑市出現「COVID-19」毒品，高雄市警保安大隊特勤中隊員警攔查1名李姓男子，發現他不時將雙手插入口袋，警方要求他拿出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。