聯結車疑煞車失靈撞進「內行人檳榔攤」 電桿、機車全倒
今天下午3點多，台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。警方到場，肇事司機身體擦挫傷，意識清楚送醫，進一步肇事原因有待釐清。
今天下午3時28分，警方接獲沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，失速衝撞路邊人行道，波及停放路旁人行道的機車約3、4部及檳榔攤。
警方調查，聯結車駕駛當場跳車導致身體擦傷，意識清楚並由救護車送往沙鹿區光田醫院。該交通事故未影響路段的車流，至於肇事司機身分、有無酒駕，與車禍肇事原因有待進一步釐清。
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