聯結車疑煞車失靈撞進「內行人檳榔攤」 電桿、機車全倒

今天下午3點多，台中市沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，衝撞人行道至少4根電線桿、交通號誌燈與公車站牌，人行道上4部機車全倒，最後更戲劇性撞進招牌寫著「內行人檳榔攤」內，讓行經用路人嚇傻眼。警方到場，肇事司機身體擦挫傷，意識清楚送醫，進一步肇事原因有待釐清。

今天下午3時28分，警方接獲沙鹿區向上路與屏西路往沙鹿方向，一輛聯結車疑煞車失靈，失速衝撞路邊人行道，波及停放路旁人行道的機車約3、4部及檳榔攤。