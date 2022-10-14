影／泰山男酒駕肇事 警查赫見是自己人遭送辦

北市一名李姓員警，周三（12日）上午騎經新北市泰山區民生路往中港西路，不慎與對向沈女所騎乘機車發生碰撞，造成兩各有擦挫傷，事後，轄區警到場對肇事雙方酒測，沈女沒有酒駕，李員則酒測值0.28毫克，帶回偵辦，警詢後依公共危險罪送辦。

據了解，李姓員警（52歲），周三（12日）上午近8時許，騎車載著小孩上課，途中他沿著新北市泰山區民生路往中港西路方向前進，不慎與對向沈女（40歲）所騎乘的機車碰撞，兩車三人當場摔飛，李員左腳擦挫傷、李子無礙，沈女則右腳踝、左膝蓋擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

事後警方到達醫院，對肇事雙方進行酒測，沈女沒有酒精反應，李員酒測值為0.28 毫克，一併帶回偵辦，經查赫見李為北市中山分局警備隊員警，警詢後依公共危險罪函送法辦，另開單告發酒駕。

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