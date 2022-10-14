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高雄透天厝藏天九牌賭場 警逮29人1男緊張過度換氣
高雄市鳳山區自強一路一處透天厝民宅，暗藏天九牌賭場，轄區警方獲報，探訪見男女賭客進進出出，今天上午持搜索票前往，當場逮獲賭興正High的27名賭客，及蔡姓負責人和康姓把風者，其中1名男賭客因緊張過度換氣，幸救護人員施救後無大礙。
鳳山警分局督察組獲報，位於自強一路一處透天民宅藏匿天九牌賭場，警方連續3天探查，發現民宅前有男女賭客選在大清早進入賭場內，今天清晨，佛曉出擊，見賭客玩興正濃時，約10時10分許，先控制把風的康姓男子（70歲）後，衝上二樓。
當時正在以天九牌賭博的男女賭客，見警方衝入，當場傻眼。警方控制現場後，逮捕賭場負責人蔡姓男子（30歲）、把風的康男，以及10女、17男共27名賭客，年齡分別為24歲至73歲。
警方在現場清點賭資和人數時，1名年約40歲男性的賭客，一度因過於緊張，過度換氣，喘不過來，警方通報119，救護員趕抵，對該名賭客施救後，所幸無大礙。
警方將蔡男等29人以及現場查扣的7萬1200元賭資、天九牌等賭具一併帶回，警詢後，依賭博罪將蔡、康2人送辦，另賭客則依違反社會秩序維護法移送裁處。
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