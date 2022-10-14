拖板車下坡疑煞車失靈 司機緊急跳車逃生
一輛載運大型怪手的拖板車，行經台中市向上路六段長下坡路段時，疑因煞車失靈，先後撞上2輛自小客車、3部機車，還撞上號誌桿等，最後撞上檳榔攤，司機緊急跳車輕傷送醫。
台中市清水警分局今天下午3時28分接獲民眾通報，沙鹿區向上路段，有拖板車發生事故，立刻派員前往現場。
警方調查，25歲鄧姓男子駕駛拖板車行經向上路段時，疑因煞車失靈，失控撞上路邊2台自小客車，再撞擊路邊號誌桿、公車站牌，最後撞上路旁的檳榔攤才停止，期間還波及路旁3部機車。
警方指出，當時檳榔攤的老闆娘人在攤子內，被突如其來的衝撞嚇到，餘悸猶存。而鄧姓駕駛因採不到煞車，最後選擇跳車，身上有擦傷，緊急送醫，無酒精反應，肇事原因待查。
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