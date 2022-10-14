假偵查隊長要加Line好友 8旬退休老師被詐698萬

南部一名年約8旬陳姓婦人，在line遇到一名自稱偵查隊長主動邀約加好友並來電問候，老婦誤信對方說詞投資股票，不但新開銀行帳戶，還將自己名下操作證券的帳密都透露給對方，最後被盜匯走698萬元。

刑事局指出，陳姓老婦人教職退休後倚賴退休金生活，8月底她的Line接獲自稱中部警察局偵查隊陳姓隊長，主動邀約加好友並來電問候，還詢問陳女是否投資股票。

假隊長平常以Line傳送文字及貼圖表示關心，但提到股票投資跟匯款相關內容，就透過Line語音通話，更以公務身分聲稱股市會下跌，提議陳女將手上持股賣掉或協助操作。

對方要求老婦到銀行開立新帳戶及設定網路銀行，並將網銀帳號密碼提供給他操作，陳女因為對方的公務單位身分因此信任，沒有查證就按對方指示操作，另外提供名下證券帳戶網銀帳號密碼。

假隊長前後從老婦網銀帳戶轉帳12筆共548萬元到其他帳戶，又從老婦證券網銀帳戶轉帳150萬至其他帳戶，假隊長更向銀行自稱為老婦兒子，要幫母親轉帳，老婦恰好到銀行證券找行員，得知此事，驚覺遇上詐騙，共計遭騙698萬元。

北部年約7旬黃姓女家管，上周接到自稱戶政人員來電，聲稱有名楊女士拿黃的證件要申辦戶籍謄本，黃稱沒有此事，隨後戶政人員便說要將電話轉接警政單位處理。

黃的電話被轉接到自稱中正分局偵查隊黃隊長手上，對方說黃婦資料已流失，名下的銀行帳戶涉及槍枝、毒品及洗錢案，案件已移由台北地檢署偵查，假隊長要黃加他line好友，又稱要公證黃女名下帳戶金流，另要求黃到銀行申辦網路銀行及約定帳戶，並將網銀帳密透過Line傳送給假檢察官，直到3周後黃收到對方Line通知金流已調查結束，帳戶沒問題，黃到銀行刷帳戶存摺，才發現遭轉出198萬元。