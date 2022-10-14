視線死角釀禍？大貨車轉彎撞行人 林口婦腦漿外溢慘死

新北市林口區簡姓婦人，今天下午3時許，步經竹林路281巷，遭一輛轉彎大貨車撞上，簡婦人被車一路拖行，直到民眾看到示意攔下，大貨車才止停。經警、消到場，簡婦頭顱變形明顯死亡。肇事駕駛沒有酒駕，確切事故原因則有待調查釐清。

據了解，簡姓婦人（57歲）今天下午3時17分左右許，步行經過新北市林口區竹林路281巷11號，她正穿過馬路到對向，不料，卻被余男（39歲）所駕駛的轉彎大貨車撞上，余男沒有立即把大貨車停下來察看，而是一路拖行簡婦，直到附近民眾發現，趕緊揮手示意他才把車停下。