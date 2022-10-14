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影／林口女深夜飆騎撞行人 雙撞飛一昏迷一重傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區張姓女子，昨天（13日）晚上騎經仁愛路二段，不慎撞上斑馬線上的行人陳女，兩人當場噴飛倒地不起。警方獲報派員到場，張女一度沒有呼吸心跳、陳女則傷勢嚴重多處骨折，緊急協助兩人送醫急救，張女命危、陳女傷重留院治療。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，張姓女子（20歲）為龍華科大學生，昨天（13日）晚上9時許，騎車沿著沿新北市林口區仁愛路二段直行，行經一處路口時，不慎撞上走在斑馬線上的行人陳女（72歲），兩人衝撞後，雙雙倒地不起。

警、消獲報派員趕抵，檢視張女當場已無呼吸心跳，陳女則右半邊骨折、肢體多處擦挫傷，緊急協助兩人送醫急救，張女全身多處擦挫傷、顱內出血，傷勢嚴重與死神拔河，陳女則全身多處擦挫傷，右手、右腳開放性骨折，骨盆碎裂併骨盆腔內出血，意識不清，兩人皆留院觀察治療，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

昨天（13日）晚上，新北市林口區仁愛路二段，機車衝撞行人，騎士送醫命危，行人則傷勢嚴重留院治療。記者曾伯愷／翻攝
昨天（13日）晚上，新北市林口區仁愛路二段，機車衝撞行人，騎士送醫命危，行人則傷勢嚴重留院治療。記者曾伯愷／翻攝
昨天（13日）晚上，新北市林口區仁愛路二段，機車衝撞行人，騎士送醫命危，行人則傷勢嚴重留院治療。記者曾伯愷／翻攝
昨天（13日）晚上，新北市林口區仁愛路二段，機車衝撞行人，騎士送醫命危，行人則傷勢嚴重留院治療。記者曾伯愷／翻攝
撞擊瞬間機車車體嚴重毀損。記者曾伯愷／翻攝
撞擊瞬間機車車體嚴重毀損。記者曾伯愷／翻攝
昨天（13日）晚上，新北市林口區仁愛路二段，機車衝撞行人，騎士送醫命危，行人則傷勢嚴重留院治療。記者曾伯愷／翻攝
昨天（13日）晚上，新北市林口區仁愛路二段，機車衝撞行人，騎士送醫命危，行人則傷勢嚴重留院治療。記者曾伯愷／翻攝

骨折 林口 車禍

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