聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／林口女深夜飆騎撞行人 雙撞飛一昏迷一重傷
新北市林口區張姓女子，昨天（13日）晚上騎經仁愛路二段，不慎撞上斑馬線上的行人陳女，兩人當場噴飛倒地不起。警方獲報派員到場，張女一度沒有呼吸心跳、陳女則傷勢嚴重多處骨折，緊急協助兩人送醫急救，張女命危、陳女傷重留院治療。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
據了解，張姓女子（20歲）為龍華科大學生，昨天（13日）晚上9時許，騎車沿著沿新北市林口區仁愛路二段直行，行經一處路口時，不慎撞上走在斑馬線上的行人陳女（72歲），兩人衝撞後，雙雙倒地不起。
警、消獲報派員趕抵，檢視張女當場已無呼吸心跳，陳女則右半邊骨折、肢體多處擦挫傷，緊急協助兩人送醫急救，張女全身多處擦挫傷、顱內出血，傷勢嚴重與死神拔河，陳女則全身多處擦挫傷，右手、右腳開放性骨折，骨盆碎裂併骨盆腔內出血，意識不清，兩人皆留院觀察治療，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言