影／林口女深夜飆騎撞行人 雙撞飛一昏迷一重傷

新北市林口區張姓女子，昨天（13日）晚上騎經仁愛路二段，不慎撞上斑馬線上的行人陳女，兩人當場噴飛倒地不起。警方獲報派員到場，張女一度沒有呼吸心跳、陳女則傷勢嚴重多處骨折，緊急協助兩人送醫急救，張女命危、陳女傷重留院治療。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，張姓女子（20歲）為龍華科大學生，昨天（13日）晚上9時許，騎車沿著沿新北市林口區仁愛路二段直行，行經一處路口時，不慎撞上走在斑馬線上的行人陳女（72歲），兩人衝撞後，雙雙倒地不起。