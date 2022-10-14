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馬國女大生遭殺害 校方曝「平時人緣很好」：將發榮譽畢業證書

馬國女大生遭殺害 校方曝「她平時人緣很好」：將發榮譽畢業證書

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
馬來西亞籍女大生疑遭陳姓男子殺害，警方採證。記者蕭雅娟／攝影
馬來西亞籍女大生疑遭陳姓男子殺害，警方採證。記者蕭雅娟／攝影

銘傳大學一名馬來西亞籍蔡姓女大生昨日被發現陳屍租屋處，校方今天表示，該名女學生平日在校人緣佳，僅剩兩門課就能畢業。學校將協助家屬全力處理後事，並已針對馬來西亞學生社群加強提醒和關注，學校也將發給女學生榮譽畢業證書，將由家屬帶回馬來西亞。

台北市警察局士林分局昨天接獲通知，一名陳姓男子疑吞藥被送往醫院急救，男子亦告知警方，有人陳屍在士林區租屋處。士林分局派員到場發現一名20幾歲女子陳屍屋內，脖子有明顯勒痕。

該名女子後由警方證實為馬來西亞籍，正就讀台北銘傳大學。銘傳大學主任秘書樊中原表示，該名女大生在校學習廣告行銷，平常也有經營自媒體平台，樂於表現自我、人緣頗佳，僅剩下兩門課未修完，本學期結束即可順利畢業。昨日傳出憾事，學校和所屬學院上下都十分悲痛，也已經聯繫蔡姓女學生家屬來台處理後事，學校也將全力協助。

樊中原也說，蔡姓女學生所屬的學院已向學校報備，經學校程序處理將發給女學生榮譽性質的畢業證書，希望今日起加快作業，讓家屬攜回馬來西亞。

樊中原表示，蔡姓女學生就讀過海青班以及正規大學教育，銘傳大學也有不少馬來西亞籍學生，其中不少都在外租屋，學生社群也很關心事件的後續發展，學校近期也會針對馬國生社群加強宣導、輔導，也請學生留意租屋處周邊安全。

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銘傳大學 馬來西亞 馬國女大生命案

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