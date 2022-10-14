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衝破護欄墜3樓高路橋…高雄水泥車司機不治 住戶嚇：好像爆炸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛混凝土攪拌車今天中午，衝破中華陸橋護欄，墜落約3樓高橋下，司機被壓在車底，當場無呼吸心跳，送醫不治；一對騎機車路過的祖孫被波及，幸僅受皮肉傷；附近住戶心有餘悸地說，當時好像房子要爆炸，一名女住戶說，看到司機被壓在車底，只有一隻手在外面，有人去摸，已經沒脈搏了。

警消指出，駕駛混凝土攪拌車、年約48歲的張姓司機，今天中午行經連接翠華路和中華一路的中華陸橋時，不知市轉彎車速過快，抑或煞車失靈，車子直接衝破鐵皮護欄，墜落約3樓高的橋下，張男當場無生命跡象，經送醫搶救，仍宣告不治。

因墜橋的巨大撞擊力，水泥車當場撞斷路燈桿，再重摔橋下，當時一對騎機車年約62歲的黃姓婦人，搭載2歲孫女剛好路過，被掉落的路燈桿掃中機車，2人連人帶車摔倒，所幸並未被水泥車壓到，僅受皮肉傷。

附近住戶聽到巨大聲響，外出查看，一名家住在水泥車掉落地點對面的女住戶表示，當時聽到轟隆隆的聲音，外出查看，看到水泥車從橋下掉落，司機被壓在車底，司機一隻手還在外面，人卻在車子裡，有人去摸，說已經沒脈搏了。

和女住戶同住的婦人形容車禍發生的聲響說，當時感覺好像房子要爆炸，就像重建炸掉的感覺，也像天崩地裂，還以為房子怎麼樣了；婦人說，近3年，陸橋已發生第2次了墜車事件。

轄區鼓山警分局警方事發後趕抵現場處理，除祖孫受輕傷外，停放路邊2輛機車也遭波及，由於現場水泥車車上油漬溢出路面，警方目前封鎖中華路和馬卡道路口南向慢車道，呼籲用路人改道行駛。

據了解，中華陸橋去年4月9日，亦有1輛混凝土攪拌車撞破橋上隔音牆，當時幸只是車上水桶掉落，橋下也沒人車經過，未造成傷亡。

另波及1部路過機車、2部路邊停放機車，由於現場混凝土溢出佔據路面，警方目前封鎖中華路與馬卡道路口南向慢車道，請用路人改道並配合現場員警指揮。

高雄水泥車衝破中華路橋護欄，掉落3樓高地面，司機當場無吸呼心跳，送醫搶救仍不治。記者石秀華／攝影
高雄水泥車衝破中華路橋護欄，掉落3樓高地面，司機當場無吸呼心跳，送醫搶救仍不治。記者石秀華／攝影
高雄市一輛混凝土攪拌車今天中午，衝破中華陸橋護欄，墜落約3樓高橋下，司機被壓在車底，送醫不治。記者劉學聖／攝影
高雄市一輛混凝土攪拌車今天中午，衝破中華陸橋護欄，墜落約3樓高橋下，司機被壓在車底，送醫不治。記者劉學聖／攝影
高雄市一輛混凝土攪拌車今天中午，衝破中華陸橋護欄，墜落約3樓高橋下，司機被壓在車底，送醫不治。記者劉學聖／攝影
高雄市一輛混凝土攪拌車今天中午，衝破中華陸橋護欄，墜落約3樓高橋下，司機被壓在車底，送醫不治。記者劉學聖／攝影
高雄市一輛混凝土攪拌車今天中午，衝破中華陸橋護欄，墜落約3樓高橋下，司機被壓在車底，當場無呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供
高雄市一輛混凝土攪拌車今天中午，衝破中華陸橋護欄，墜落約3樓高橋下，司機被壓在車底，當場無呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供

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