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影／新莊婦酒駕撞車 子骨折原地「哭喊」她肇逃後又二次車禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名盧姓婦人，昨天上午，渾身酒味，騎車載著12歲兒子去學校上課。不料，卻在離家約850公尺與他車碰撞。盧婦沒有停下查看，反而是放著手骨折的兒子留在原處哭喊，自己則加快油門逃離。沒想到，又發生第二次車禍。警方到場對盧婦酒測高達1.13毫克，警詢後依公共危險移送法辦。

據了解，盧姓婦人（40歲）從事會計工作，前天（12日）晚上6時許，她與友餐敘喝酒，期間喝了不少啤酒，直到翌日（13日）凌晨1時許，餐敘結束才回家休。

昨天（13日）上午7時38分左右，盧婦騎車載著12歲兒子去學校上課。未料，車才騎車家門不到850公尺，就在新北市新莊區中和街155巷24弄35號前，與陳女（41歲）所騎的機車發生碰撞，兩車三人噴飛落地，造成盧婦肢體擦傷、盧婦兒子左手骨折、陳女左腳挫傷。

盧婦沒有停下查看，反而是自顧自的加快油門逃離現場，留下手已骨折的兒子在原處哭喊。沒未料，盧婦才肇逃不到140公尺，又在中和街191巷39號前與留女（37歲）所騎機車發生碰撞，這次盧婦無法在逃，留在原處等警到場。

警方趕抵，對肇事盧婦酒測值高達1.13毫克，一併帶回偵辦，警巡後依公共危險移送法辦，檢察官複訊後裁定一萬元交保候傳。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

盧婦酒駕車禍卻肇逃，經警方酒測值高達1.13毫克，警詢後依公共危險移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
盧婦酒駕車禍卻肇逃，經警方酒測值高達1.13毫克，警詢後依公共危險移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
盧婦酒駕車禍卻肇逃，經警方酒測值高達1.13毫克，警詢後依公共危險移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
盧婦酒駕車禍卻肇逃，經警方酒測值高達1.13毫克，警詢後依公共危險移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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