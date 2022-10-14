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市議員牽線 中和南山觀音寺今捐高頂救護車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市議員張維倩牽線，中和南山觀音寺今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊南勢消防分隊配置最新救護器材，總價350萬元高頂救護車一輛。

中和區南山觀音寺平時熱心公益，為感念並延續管理委員會創寺主任委員呂芳雲及委員們的大愛精神及回饋鄉里，由新北市儀員張維倩居間牽線，今天上午在南山觀音寺舉辦捐贈儀式，捐贈新北市消防局第七救災救護大隊南勢消防分隊高頂救護車一輛，提升中、永和地區緊急救護品質，服務更多的鄉親，由消防局第七救災救護大隊長鍾世銘代表受贈並回贈感謝狀。

這輛高頂救護車內部配置最新型救護器材，包括履帶式鋁合金可折疊式搬運椅、快取式器材整理盒、高階式車機、穿戴式攝影機、攜帶式氧器組、AED PRO電池充電組等高階器材及設備。

大隊長鍾世銘感謝南山觀音寺善舉，也期望更多善心人士投入公益，服務更多的市民。消防局會善用民間捐贈的珍貴資源，不斷持續精進與突破，為每一位新北市民打造一個「安居、安全、安心」的三安城市。

新北市議員張維倩牽線，中和南山觀音寺今捐贈新北市消防局第七救災救護大隊南勢消防分隊配置最新救護器材，總價350萬元高頂救護車一輛。圖消防提供
新北市議員張維倩牽線，中和南山觀音寺今捐贈新北市消防局第七救災救護大隊南勢消防分隊配置最新救護器材，總價350萬元高頂救護車一輛。圖消防提供
新北市議員張維倩牽線，中和南山觀音寺今捐贈新北市消防局第七救災救護大隊南勢消防分隊配置最新救護器材，總價350萬元高頂救護車一輛。圖消防提供
新北市議員張維倩牽線，中和南山觀音寺今捐贈新北市消防局第七救災救護大隊南勢消防分隊配置最新救護器材，總價350萬元高頂救護車一輛。圖消防提供
新北市議員張維倩牽線，中和南山觀音寺今捐贈新北市消防局第七救災救護大隊南勢消防分隊配置最新救護器材，總價350萬元高頂救護車一輛。圖消防提供
新北市議員張維倩牽線，中和南山觀音寺今捐贈新北市消防局第七救災救護大隊南勢消防分隊配置最新救護器材，總價350萬元高頂救護車一輛。圖消防提供

救護車 議員

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