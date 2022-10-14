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逃不掉！蟹老闆離家出走橫行被撿到 警上網找到養大沙公主人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

蟹老闆離家出走橫行被撿到，警上網找到養大沙公主人。記者游明煌／翻攝
蟹老闆離家出走橫行被撿到，警上網找到養大沙公主人。記者游明煌／翻攝
基隆市黃姓女子以2千多元買了一隻大沙公，想要煮給家人加菜，但因時間還沒有到先養在鞋盒，沒想到日前大沙公趁大門沒關時跑了出去走失，她上網協尋。剛好有張姓女子撿到送警，警方上網查到貼文找到黃姓失主領回。

基隆市警察局第三分局碇內派出所13日晚間8點多，張姓婦人帶著女兒至派出所，她向警方表示女兒上午上班時，撿到了一隻在路旁遊蕩的大沙公，因為不知道是誰遺失的，下班後才帶來派出所。

碇內派出所長胡穎豪說，這隻大沙公很大，還活跳跳，警方獲報也很吃驚，一般受理走失的多是老人、小孩或寵物狗狗等，第一次有人拿大沙公來說是拾得物。

警方上網找尋看有無相關訊息，在臉書社團中發現有一名黃姓女子發文，表示其養的寵物走丟，可能被撿走了。警方隨即透過私訊聯絡黃姓失主領回走丟的大沙公。

黃女很開心，她向警方表示，大沙公是從雲林購買的，已經飼養3天，非常感謝警方幫其找回。

她是以2千多元買了一隻大沙公，想要煮給家人加菜，但因時間還沒有到先養在鞋盒，沒想到日前大沙公趁大門沒關時跑了出去走失了。

蟹老闆離家出走橫行被撿到，警上網找到養大沙公主人。記者游明煌／翻攝
蟹老闆離家出走橫行被撿到，警上網找到養大沙公主人。記者游明煌／翻攝

沙公 寵物 失主

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